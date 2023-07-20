İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 LİSTESİ: 2 ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması 2023, kontenjanları ve taban puanları tablosu

İstanbul Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte İstanbul Üniversitesi sıralaması ve taban puanları
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|2.712
2.227
1.900
1.863
|531,58603
491,21925
534,19276
524,00223
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|280+7
280+7
280+7
300+8
|287
287
287
308
|4.030
3.035
2.810
2.609
|526,92353
484,60119
530,08649
519,04441
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|11.101
11.455
12.500
13.063
|510,81137
451,23693
505,33035
482,99019
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
2+0
2+0
|1
—
2
1
|18.053
Dolmadı
11.100
Dolmadı
|499,25470
Dolmadı
507,72337
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|20.960
22.061
20.700
17.652
|494,73945
430,02470
492,33145
472,76446
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|28.137
29.558
31.100
30.894
|484,73254
418,34070
478,26831
448,89817
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
170+5
170+5
170+5
|154
175
175
175
|42.863
37.786
36.200
33.547
|466,17966
407,11407
471,87574
444,61622
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.438
68.681
75.800
76.998
|439,05612
372,01371
425,65516
385,01092
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|78.929
72.733
67.400
58.952
|425,82377
367,91702
435,29451
407,57482
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|128.363
—
—
—
|381,51963
—
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|133.085
155.294
147.000
158.242
|377,92388
304,62176
358,44351
316,28578
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|141.706
140.744
141.000
—
|371,67701
313,29944
362,44604
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|183.388
235.192
259.000
—
|345,87031
268,01204
297,94795
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|192.103
243.641
—
—
|341,24650
265,06243
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|205.785
210.731
249.000
264.585
|334,50790
277,64478
301,90152
270,87122
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|259.888
306.384
310.000
—
|311,64464
246,13143
279,79269
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
75+2
75+2
|77
77
77
77
|268.406
294.180
303.000
315.249
|308,56833
249,43934
281,88952
256,66122
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|288.618
327.233
—
—
|301,60926
240,81530
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Su Bilimleri Fakültesi
|Su Bilimleri ve Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|332.330
363.107
336.000
353.656
|288,37499
232,07946
271,78407
247,69027
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
150+4
250+7
|154
73
154
140
|558.315
Dolmadı
524.000
Dolmadı
|244,90916
Dolmadı
232,02332
Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|2
—
—
—
|968.111
Dolmadı
—
—
|207,24855
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|933
602
443
880
|504,60105
462,24567
512,04939
484,65254
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|500+13
480+12
490+13
500+13
|513
492
503
513
|5.405
5.691
3.810
4.090
|463,33829
409,97264
464,73966
444,99667
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|340+9
340+9
350+9
360+9
|349
349
359
369
|8.611
9.130
5.630
7.232
|450,12212
397,87682
453,43366
431,64826
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|12.110
18.566
10.000
12.553
|440,10262
379,32653
436,16281
419,00138