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Haberler Fotohaber İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 LİSTESİ: 2 ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması 2023, kontenjanları ve taban puanları tablosu
Giriş Tarihi: 20.07.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 11:13

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 LİSTESİ: 2 ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması 2023, kontenjanları ve taban puanları tablosu

İstanbul Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte İstanbul Üniversitesi sıralaması ve taban puanları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 LİSTESİ: 2 ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması 2023, kontenjanları ve taban puanları tablosu

İstanbul üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. İstanbul'da yer alan bu köklü üniversite, birçok bölümü içerisinde barındırıyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte İstanbul Üniversitesi taban puanları 2023

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 LİSTESİ: 2 ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması 2023, kontenjanları ve taban puanları tablosu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  1. Tıp Fakültesi
  2. Hukuk Fakültesi
  3. Edebiyat Fakültesi
  4. Fen Fakültesi
  5. İktisat Fakültesi
  6. Eczacılık Fakültesi
  7. Diş Hekimliği Fakültesi
  8. İşletme Fakültesi
  9. Siyasal Bilgiler Fakültesi
  10. İletişim Fakültesi
  11. Su Bilimleri Fakültesi
  12. İlahiyat Fakültesi
  13. AUZEF
  14. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
  15. Mimarlık Fakültesi
  16. Hemşirelik Fakültesi
  17. Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 LİSTESİ: 2 ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması 2023, kontenjanları ve taban puanları tablosu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 2.712
2.227
1.900
1.863		 531,58603
491,21925
534,19276
524,00223
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 280+7
280+7
280+7
300+8		 287
287
287
308		 4.030
3.035
2.810
2.609		 526,92353
484,60119
530,08649
519,04441
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 11.101
11.455
12.500
13.063		 510,81137
451,23693
505,33035
482,99019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İstanbul Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0
2+0
2+0		 1

2
1		 18.053
Dolmadı
11.100
Dolmadı		 499,25470
Dolmadı
507,72337
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 20.960
22.061
20.700
17.652		 494,73945
430,02470
492,33145
472,76446
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 LİSTESİ: 2 ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması 2023, kontenjanları ve taban puanları tablosu
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 28.137
29.558
31.100
30.894		 484,73254
418,34070
478,26831
448,89817
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
170+5
170+5
170+5		 154
175
175
175		 42.863
37.786
36.200
33.547		 466,17966
407,11407
471,87574
444,61622
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.438
68.681
75.800
76.998		 439,05612
372,01371
425,65516
385,01092
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 78.929
72.733
67.400
58.952		 425,82377
367,91702
435,29451
407,57482
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2


 62


 128.363


 381,51963
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 133.085
155.294
147.000
158.242		 377,92388
304,62176
358,44351
316,28578
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 141.706
140.744
141.000
 371,67701
313,29944
362,44604
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 183.388
235.192
259.000
 345,87031
268,01204
297,94795
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2

 52
52

 192.103
243.641

 341,24650
265,06243
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 205.785
210.731
249.000
264.585		 334,50790
277,64478
301,90152
270,87122
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 LİSTESİ: 2 ve 4 yıllık İstanbul Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması 2023, kontenjanları ve taban puanları tablosu
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 259.888
306.384
310.000
 311,64464
246,13143
279,79269
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
75+2
75+2		 77
77
77
77		 268.406
294.180
303.000
315.249		 308,56833
249,43934
281,88952
256,66122
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 288.618
327.233

 301,60926
240,81530
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Su Bilimleri Fakültesi		 Su Bilimleri ve Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 332.330
363.107
336.000
353.656		 288,37499
232,07946
271,78407
247,69027
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi		 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
150+4
250+7		 154
73
154
140		 558.315
Dolmadı
524.000
Dolmadı		 244,90916
Dolmadı
232,02332
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0

 2


 968.111
Dolmadı

 207,24855
Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 10+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 933
602
443
880		 504,60105
462,24567
512,04939
484,65254
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 500+13
480+12
490+13
500+13		 513
492
503
513		 5.405
5.691
3.810
4.090		 463,33829
409,97264
464,73966
444,99667
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 340+9
340+9
350+9
360+9		 349
349
359
369		 8.611
9.130
5.630
7.232		 450,12212
397,87682
453,43366
431,64826
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 12.110
18.566
10.000
12.553		 440,10262
379,32653
436,16281
419,00138
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