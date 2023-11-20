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Haberler Fotohaber İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! İstanbul'da bugün okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 06:35

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! İstanbul'da bugün okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı, yok mu?

Öğrenciler ve veliler dikkat! Hafta sonunda aralıksız bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış ve Marmara ve Ege Bölgesi'nde fırtınanın etkisiyle ara tatil sonrası okula dönmeye hazırlanan öğrenci ve velileri okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen cevap İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul'da o ilçelerde okullara bir günlük ara verildi. Peki, İstanbul bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi oldu? İşte Valisi Davut Gül'ün açıklamaları ile "Bugün okul var mı yok mu?" sorusunun yanıtı…

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! İstanbul’da bugün okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı, yok mu?

Günün ilk ışıkları ile ara tatilden okula dönmeye hazırlanan öğrenciler ve velileri İstanbul'da okullar tatil edildi mi sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile o ilçelerde eğitime bir günlük ara verildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle mega kentte ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alanlar ile okul öncesi kurumlarda çocuğu bulunan aileler hangi il ve ilçelerde bugün okullar tatil sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi oldu? İşte İstanbul Valiliği tatil açıklaması…

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! İstanbul’da bugün okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı, yok mu?

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da dün yağan kar yağışının bugün yerini yağmura bırakması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da olumsuz hava koşullarının Pazar(bugün) akşamı etkisini azaltarak son bulması bekleniyor.

Salı günü güneşli bir havaya uyanacak olan İstanbullular, Çarşamba gününden itibaren yine yağışlarla karşı karşıya kalacak.

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İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! İstanbul’da bugün okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı, yok mu?

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dünden beri yoğun yağışlara ve fırtınaya karşı vatandaşları uyarmıştı. Sel, yıldıırm, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi yönünde uyarılar geldi.

MGM, vatandaşların hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için dikkatli olmalarını ve gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını belirtti.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! İstanbul’da bugün okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı, yok mu?

VALİLİK AÇIKLADI: İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından ilk tatil açıklaması İstanbul'un Şile ilçesi için geldi. Valilikten yapılan açıklamada Şile'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! İstanbul’da bugün okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı, yok mu?

İSTANBUL VALİLİĞİ TATİL AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği: İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.

Diğer ilçelerde eğitime kaldığı yerden devam edilecek.

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