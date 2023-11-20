Giriş Tarihi: 20.11.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 06:35

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI! İstanbul'da bugün okullar tatil mi edildi? 20 Kasım Pazartesi bugün okul var mı, yok mu?

Öğrenciler ve veliler dikkat! Hafta sonunda aralıksız bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış ve Marmara ve Ege Bölgesi'nde fırtınanın etkisiyle ara tatil sonrası okula dönmeye hazırlanan öğrenci ve velileri okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen cevap İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul'da o ilçelerde okullara bir günlük ara verildi. Peki, İstanbul bugün okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi fırtına ve yağış nedeniyle okullar tatil mi oldu? İşte Valisi Davut Gül'ün açıklamaları ile "Bugün okul var mı yok mu?" sorusunun yanıtı…