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İstanbul’da Gece Maratonu nedeniyle yollar kapanacak! Kapanan yollar ve Alternatif güzergâhlar
Giriş Tarihi: 04.07.2026 15:10
İstanbul’da Gece Maratonu nedeniyle yollar kapanacak! Kapanan yollar ve Alternatif güzergâhlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenecek Gece Maratonu Yol Koşusu nedeniyle Sarıyer'de bazı cadde ve sokaklarda trafik düzenlemesi uygulanacak. 4 Temmuz Cumartesi akşamı başlayacak uygulama kapsamında sürücüler için alternatif güzergâhlar da belirlendi. İşte, Gece Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar…