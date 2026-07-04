İstanbul’da Gece Maratonu nedeniyle yollar kapanacak! Kapanan yollar ve Alternatif güzergâhlar

Sarıyer'de gerçekleştirilecek Gece Maratonu Yol Koşusu öncesinde trafik tedbirleri açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, koşu güzergâhında bulunan çok sayıda cadde, sokak ve çıkmaz sokağın araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Sürücülerin, etkinlik süresince belirlenen alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.