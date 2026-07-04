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Giriş Tarihi: 04.07.2026 15:10

İstanbul’da Gece Maratonu nedeniyle yollar kapanacak! Kapanan yollar ve Alternatif güzergâhlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenecek Gece Maratonu Yol Koşusu nedeniyle Sarıyer'de bazı cadde ve sokaklarda trafik düzenlemesi uygulanacak. 4 Temmuz Cumartesi akşamı başlayacak uygulama kapsamında sürücüler için alternatif güzergâhlar da belirlendi. İşte, Gece Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar…

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İstanbul’da Gece Maratonu nedeniyle yollar kapanacak! Kapanan yollar ve Alternatif güzergâhlar

Sarıyer'de gerçekleştirilecek Gece Maratonu Yol Koşusu öncesinde trafik tedbirleri açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, koşu güzergâhında bulunan çok sayıda cadde, sokak ve çıkmaz sokağın araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Sürücülerin, etkinlik süresince belirlenen alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

İstanbul’da Gece Maratonu nedeniyle yollar kapanacak! Kapanan yollar ve Alternatif güzergâhlar

GECE MARATONU NEDENİYLE YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Gece Maratonu Yol Koşusu nedeniyle Sarıyer'deki trafik düzenlemesi, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Belirlenen güzergâhlar, etkinliğin sona ermesine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

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İstanbul’da Gece Maratonu nedeniyle yollar kapanacak! Kapanan yollar ve Alternatif güzergâhlar

GECE MARATONU NEDENİYLE HANGİ CADDELER KAPANACAK?

Trafik düzenlemesi kapsamında Bahçeköy Caddesi, Meserburnu Caddesi, Piyasa Caddesi, Haydar Aliyev Caddesi, Mısır Caddesi, Hacı Ali Paşa Caddesi, Raif Bey Caddesi, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Demokrasi Şehitleri Caddesi ve Çayırbaşı Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

Çayırbaşı Taksim Yolu da etkinlik süresince araç geçişine kapalı olacak.

İstanbul’da Gece Maratonu nedeniyle yollar kapanacak! Kapanan yollar ve Alternatif güzergâhlar

TRAFİĞE KAPATILACAK SOKAKLAR

Sardunya Sokak, Çıra Sokak, Çocuk Sokak, Fırın Sokak, Hamam Sokak, Çam Yolu Sokak, Kefeliköy Bağlar Sokak, Kumsal Arkası Sokak, Bülbül Sokak, Muhtarlık Sokak, Kaptan Sokak, Kısa Sokak, Ekbiç Sokak, Mezarlık Sokak, Okul Sokak, 2. Tekstilciler Sokak, Sırma Sokak ve Keçecizade Sokak da araç trafiğine kapalı olacak.

Billur Çıkmazı, Emsal Çıkmazı ve Piyasa Çıkmazı'nda da etkinlik boyunca araç geçişine izin verilmeyecek.

İstanbul’da Gece Maratonu nedeniyle yollar kapanacak! Kapanan yollar ve Alternatif güzergâhlar

GECE MARATONU İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Sürücülerin kapatılan yollar yerine Sarıyer-Çayırbaşı Yolu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Bahçeköy Caddesi, Tarabya Bayırı Caddesi ve Yeniköy-Tarabya Caddesi'ni kullanabileceği belirtildi.

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