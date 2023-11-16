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Haberler Fotohaber İstanbul'a kara kış geliyor! Meteoroloji'den ilk tahminler geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar var mı?
Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:10

İstanbul'a kara kış geliyor! Meteoroloji'den ilk tahminler geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar var mı?

Son günlerde İstanbul'da etkisini gösteren ve aralıksız devam eden sağanak ve doluların ardından mega kentte downburst (aşağı yönlü hava patlaması) da görülmüştü. Hafta sonu mega kent dahil ülke genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. Bu sebeple kar yağışına hasret kalan İstanbullular araştırmalara başladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman, bu hafta kar var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı tahminleri.

İstanbul’a kara kış geliyor! Meteoroloji’den ilk tahminler geldi! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar var mı?

Kasım ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte kar yağışı beklentileri arttı. Sıcaklıkların hızlı bir şekilde düşmesi ve aralıksız sağanak yağışların ülke genelini etkisi altına almaş ile birlikte uzaman isimler tek tek kar ne zaman yağacak sorusu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonunu işaret ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman, bu hafta kar var mı? İşte, konuya ilişkin Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden gelen açıklama…

İstanbul’a kara kış geliyor! Meteoroloji’den ilk tahminler geldi! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar var mı?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul'da ise, 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek. Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Aralık ayından itibaren ise, kar yağışının görülmesi ihtimali artacak.

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İstanbul’a kara kış geliyor! Meteoroloji’den ilk tahminler geldi! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar var mı?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün itibariyle Doğu Anadolu'ya kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışı ayın 18'i-19'unda da Marmara'nın güneyine İstanbul hariç, İstanbul'a olmaz, Uludağ'a yağar. Batı Karadeniz'in iç kesimlerine de kar yağışı gelecek. Anadolu'da şimdiye kadar kar yağması lazımdı.

İstanbul’a kara kış geliyor! Meteoroloji’den ilk tahminler geldi! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar var mı?

Uzmanlara göre İstanbul ve Ege bölgesi için şuan kar yağışı söz konusu değil. Bu haftanın sonunda ve önümüzdeki haftanın başında Anadolu'da bazı illerde kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbul'a kar yağışı Ocak, Şubat aylarında bekleniyor. Bu hafta sonu pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul’a kara kış geliyor! Meteoroloji’den ilk tahminler geldi! İstanbul’a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar var mı?

METEOROLOJİ'NİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU, KAR GELİYOR!

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunun yer aldığı haritasında yurdun büyük bir kesiminde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. urak geçen bir senenin ardından yurdun büyük bir kesimin kar yağışı için artık geri sayım başladı. Meteoroloji'den gelen son uyarılara göre pazar gününden itibaren İç Anadolu, ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkisini gösterecek.

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