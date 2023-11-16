Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:10

İstanbul'a kara kış geliyor! Meteoroloji'den ilk tahminler geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, bu hafta kar var mı?

Son günlerde İstanbul'da etkisini gösteren ve aralıksız devam eden sağanak ve doluların ardından mega kentte downburst (aşağı yönlü hava patlaması) da görülmüştü. Hafta sonu mega kent dahil ülke genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş kar yağışı beklentilerine neden oldu. Bu sebeple kar yağışına hasret kalan İstanbullular araştırmalara başladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman, bu hafta kar var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı tahminleri.