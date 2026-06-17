İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmaların gece saatlerinde başlayıp gün içinde devam etmesi beklenirken, 21 ilçede belirli aralıklarla kesintiler yaşanacağı bildirildi. Yaklaşık 9 saat sürecek kesintilerle ilgili ilçe bazlı detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.