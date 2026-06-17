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Giriş Tarihi: 17.06.2026 01:22

İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi

17 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden Avcılar, Bağcılar, Arnavutköy, Beşiktaş, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer, Şişli ve Sultangazi başta olmak üzere birçok bölgenin etkilenmesi bekleniyor. Elektrik verilemeyecek mahalleler ve kesinti programı, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmaların gece saatlerinde başlayıp gün içinde devam etmesi beklenirken, 21 ilçede belirli aralıklarla kesintiler yaşanacağı bildirildi. Yaklaşık 9 saat sürecek kesintilerle ilgili ilçe bazlı detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi

İşte 17 Haziran elektrik kesintisine dair detaylar...

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İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
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İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
İstanbul’un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
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