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İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
Giriş Tarihi: 17.06.2026 01:22
İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat devam edecek! BEDAŞ ile güncel elektrik kesintisi
17 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerden Avcılar, Bağcılar, Arnavutköy, Beşiktaş, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer, Şişli ve Sultangazi başta olmak üzere birçok bölgenin etkilenmesi bekleniyor. Elektrik verilemeyecek mahalleler ve kesinti programı, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.