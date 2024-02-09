Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
09:40
İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?
Survivor 2024 All Star'da 8 Şubat Perşembe günü eleme heyecanı yaşandı. Kalma gitme mücadelesinde erkek potasında yer alan Yaman, Yunus Emre, Ersin, Mustafa Kemal, Bozok ve Sercan bu hafta adaya veda etmemek için düelloda kozlarını paylaştı. Kritik gecede Survivor'a devam eden ve elenen isimleri öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. Peki, 8 Şubat 2024 Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da düelloyu kim kazandı? İşte, yanıtı...