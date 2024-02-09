Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 09:40

İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

Survivor 2024 All Star'da 8 Şubat Perşembe günü eleme heyecanı yaşandı. Kalma gitme mücadelesinde erkek potasında yer alan Yaman, Yunus Emre, Ersin, Mustafa Kemal, Bozok ve Sercan bu hafta adaya veda etmemek için düelloda kozlarını paylaştı. Kritik gecede Survivor'a devam eden ve elenen isimleri öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. Peki, 8 Şubat 2024 Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor'da düelloyu kim kazandı? İşte, yanıtı...

İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

Dominik'te eleme gecesinde gitme kalma savaşı için kıran kırana mücadele edildi. Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme adayları Yaman, Yunus Emre, Ersin, Mustafa Kemal, Bozok ve Sercan arasında eleme düellosu yapıldı. Kritik mücadelede parkurda en başarılı performansı gösteren yarışmacılar adada kalmaya hak kazanırken en başarısız isim bu hafta yarışmaya veda etti. Elenen yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler ise arama motorlarına yöneldi. Peki; dün akşam Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti?

İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın eleme adayları kozlarını paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yaman

Bozok

Mustafa Kemal

Ersin

Sercan

Yunus Emre

İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

Yunus Emre - Yaman karşılaşmasında kazanan isim Yunus Emre oldu.

Mustafa Kemal - Ersin karşılaşmasında kazanan isim Mustafa Kemal oldu.

İŞTE O İSİM! SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 8 Şubat 2024 Survivor’a kim veda etti, düelloyu kim kazandı?

Bozok - Sercan karşılaşmasında kazanan isim Sercan oldu.

Yaman - Ersin düellosundan kazanan ise Yaman oldu.

SON DAKİKA