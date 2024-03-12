Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
10:56
İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı! 12 Mart İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları
Ülkemizin bağımsızlık sembollerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen, milletimizin ve ordumuzun ruhunu derinden etkileyen ve Milli mücadele ruhuyla savaşın kazanılmasını sağlayan marşımızın kabulünün üzerinden 103 yıl geçti. Her yıl 12 Mart tarihinde kutlanan Milli Marşımız'ın kabulünün 103.yılının gelmesiyle birlikte İstiklal Marşı kabulü ile ilgili en güzel sözler ve mesajlar araştırılıyor. İşte, İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları!