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Haberler Fotohaber İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı! 12 Mart İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:56

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı! 12 Mart İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları

Ülkemizin bağımsızlık sembollerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen, milletimizin ve ordumuzun ruhunu derinden etkileyen ve Milli mücadele ruhuyla savaşın kazanılmasını sağlayan marşımızın kabulünün üzerinden 103 yıl geçti. Her yıl 12 Mart tarihinde kutlanan Milli Marşımız'ın kabulünün 103.yılının gelmesiyle birlikte İstiklal Marşı kabulü ile ilgili en güzel sözler ve mesajlar araştırılıyor. İşte, İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları!

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı! 12 Mart İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları

İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları araştırılıyor. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve Osman Zeki Üngör tarafından bestelenen İstiklal Marşı'mızın kabulünün üzerinden 103 yıl geçti. Her yıl 12 Mart tarihinde kutlanan Milli marşımızın kabulünün yıldönümünde Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimiz yad ediliyor. İşte, 12 Mart İstiklal Marşı kabulü ile ilgili en güzel sözler ve mesajlar!

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı! 12 Mart İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları

12 MART İSTİKLAL MARŞI KABULÜ İLE İLGİLİ EN GÜZEL SÖZLER VE MESAJLAR

AIIah bu miIIete bir daha İstikIaI Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Eroy

Türk gençliği, unutma! İstiklal Marşı korkma diye başlar!

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Ya İstiklal ya ölüm diyerek Kurtuluş Savaşı destanı yazan ve bu toprağı vatan yapan yiğitlerin kurduğu bu cennet ülkenin milli marşı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümü kutlu olsun.

Türk Milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

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İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı! 12 Mart İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Mehmet Akif Ersoy, yürekleri çelikleştiren İstiklal-l Marşı'nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbi'nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur.

Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı benim değil Türk Milleti'nin eseridir. Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı! 12 Mart İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları

Türk milleti tarihe damgasını İstikIâI Harbi iIe vurdu. İstikIâI Harbi İstikIâI Marşı'nın temin ettiği mantık ve iradeyIe kazanıIdı. İsmet Özel

Akif'in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış oImasındadır. Onun içindir ki İstikIaI Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazıIamayan aIev gibi bir şiirdir. Peyami Safa

İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı! 12 Mart İstiklal Marşı kabulü sözleri ve mesajları

İSTİKLAL MARŞI KABULÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Türk'ün hürriyetine dokunulamaz."(Atatürk) Bağımsızlığımız sembolü olan İstiklâl Marşımızın Kabulünün 101. Yılı kutlu olsun.

Türk Milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. AtatürK

Ezelden beridir hür yaşamış ve her daim hür yaşayacak olan bu aziz milletin hür ve bağımsız olduğunun en büyük simgelerinden olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. Yıl dönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ve marşımızın şairi olan Mehmet Akif Ersoy'un ruhları şad olsun.

Türk gençliği, unutma! İstiklal Marşı korkma diye başlar!

O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değiIdir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın! M. Akif Ersoy

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