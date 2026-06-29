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İsvea Seramik halka arz tarihleri 2026: ISVEA kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:30
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:34
İsvea Seramik halka arz tarihleri 2026: ISVEA kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla talep toplamaya hazırlanan İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. halka arz detayları netleşti. Yatırımcılar, şirketin borsaya adım atacağı tarihleri, hisse fiyatını, tahmini lot dağılımlarını ve katılım endeksi durumunu yakından takip ediyor. İşte piyasalarda merakla beklenen ISVEA halka arz sürecine dair öne çıkan tüm finansal detaylar.