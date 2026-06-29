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Haberler Fotohaber İsvea Seramik halka arz tarihleri 2026: ISVEA kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:30 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:34

İsvea Seramik halka arz tarihleri 2026: ISVEA kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla talep toplamaya hazırlanan İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. halka arz detayları netleşti. Yatırımcılar, şirketin borsaya adım atacağı tarihleri, hisse fiyatını, tahmini lot dağılımlarını ve katılım endeksi durumunu yakından takip ediyor. İşte piyasalarda merakla beklenen ISVEA halka arz sürecine dair öne çıkan tüm finansal detaylar.

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İsvea Seramik halka arz tarihleri 2026: ISVEA kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

Borsa İstanbul'da yeni bir arz heyecanı başlıyor. Şirket, ISVEA koduyla Ana Pazar'da işlem görmek üzere yatırımcılardan talep toplayacak. Toplamda 67 milyon lot sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle piyasaya sunulurken, bütçe planlaması yapan tasarruf sahipleri şimdiden kişi başı düşecek pay miktarını hesaplamaya başladı.

İsvea Seramik halka arz tarihleri 2026: ISVEA kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

İSVEA SERAMİK HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alan şirketin talep toplama tarihleri resmiyet kazandı. İsvea Seramik halka arz işlemleri 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, belirlenen bu üç iş gününde saat 09:00 ile 17:00 arasında çalıştıkları aracı kurumlar ve bankalar üzerinden halka arz sekmesini kullanarak kolayca taleplerini iletebilecekler.

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İsvea Seramik halka arz tarihleri 2026: ISVEA kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

ISVEA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR VE BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de hisse fiyatı oldu. İsvea Seramik payları, 20,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 1,4 milyar TL olarak hesaplandı.

Halka arz katılım endeksine uygun gerçekleşmeyecek.

İsvea Seramik halka arz tarihleri 2026: ISVEA kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

İSVEA SERAMİK KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda bireysel yatırımcı grubu için "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanacak. Toplam 67 milyon lotun yüzde 60'ı (40.200.000 lot) yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı ise kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Katılımcı sayısına göre olası bireysel lot dağıtımı şu şekildedir:

150 Bin katılım: ~268 Lot (5601 TL)

250 Bin katılım: ~160 Lot (3344 TL)

350 Bin katılım: ~114 Lot (2382 TL)

500 Bin katılım: ~80 Lot (1672 TL)

700 Bin katılım: ~57 Lot (1191 TL)

1.1 Milyon katılım: ~36 Lot (752 TL)

1.6 Milyon katılım: ~25 Lot (522 TL)

2.2 Milyon katılım: ~18 Lot (376 TL)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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