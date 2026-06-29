İsvea Seramik halka arz tarihleri 2026: ISVEA kaç lot verir, ne kadar, katılım endeksine uygun mu?

ISVEA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR VE BÜYÜKLÜĞÜ NE?

Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de hisse fiyatı oldu. İsvea Seramik payları, 20,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 1,4 milyar TL olarak hesaplandı.

Halka arz katılım endeksine uygun gerçekleşmeyecek.