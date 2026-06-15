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Haberler Fotohaber İsveç - Tunus maçı saat kaçta,hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu maçı yayın bilgisi!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 01:38

İsveç - Tunus maçı saat kaçta,hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu maçı yayın bilgisi!

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç ile Tunus karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle "İsveç - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

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İsveç - Tunus maçı saat kaçta,hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu maçı yayın bilgisi!

Dünya Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, canlı yayın detaylarına odaklanmış durumda. Maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte İsveç - Tunus maçına dair ayrıntılar...

İsveç - Tunus maçı saat kaçta,hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu maçı yayın bilgisi!

İSVEÇ - TUNUS MAÇI NE ZAMAN?

15 Haziran Pazartesi sabahı TSİ 05.00'te başlayacak.

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İsveç - Tunus maçı saat kaçta,hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu maçı yayın bilgisi!

İSVEÇ - TUNUS MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Haziran Pazartesi sabahı TSİ 05.00'te başlayacak olan İsveç - Tunus maçı TRT 1'den canlı yayımlanacak.

İsveç - Tunus maçı saat kaçta,hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu maçı yayın bilgisi!

İSVEÇ - TUNUS MAÇI İÇİN MUHTEMEL KADROLAR:

İsveç: Patrik Nordfeldt; Isak Hien, Victor Lindelof, Gustaf Lagerbielke; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren; Viktor Gyokeres, Alexander Isak.

Tunus: Mouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira; Elias Achouri, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi; Taha Yassine Khenissi.

İsveç - Tunus maçı saat kaçta,hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası F Grubu maçı yayın bilgisi!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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