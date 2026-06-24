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Haberler Fotohaber İsviçre - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:14

İsviçre - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda büyük heyecan yaşanıyor. İsviçre ile Kanada, grup liderliği için Vancouver'da kozlarını paylaşıyor. Kanada averaj farkıyla zirvede yer alırken, İsviçre galibiyetle grup liderliğini hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği İsviçre - Kanada maçı, turnuvadaki kaderi belirleyecek kritik bir mücadele olmaya aday.

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İsviçre - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu

Dünya Kupası'nda B Grubu'nun final niteliğindeki maçında, ev sahibi Kanada ile Avrupa'nın güçlü ekiplerinden İsviçre kozlarını paylaşıyor. İki takımın da 4'er puanla girdiği bu son grup aşamasında, karşılaşmadan alınacak sonuç grubun liderini ve dolayısıyla bir üst turdaki rakibi belirleyecek. Vancouver'da oynanacak bu dev randevu, turnuvanın en heyecan verici grup finallerinden biri olarak öne çıkıyor.

İsviçre - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu

İSVİÇRE - KANADA MAÇI NE ZAMAN?

B Grubu'nun kaderini belirleyecek olan İsviçre - Kanada karşılaşması, 24 Haziran 2026 tarihinde Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

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İsviçre - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu

İSVİÇRE - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Vancouver'daki BC Place stadyumunda oynanacak olan bu dev mücadele, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

İsviçre - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu

B GRUBU'NDA LİDERLİK SAVAŞI

Grupta her iki takım da şu ana kadar oynadığı maçlarda 4'er puan toplayarak bir üst tura çıkmayı büyük oranda garantiledi. Ancak Kanada, son maçında Katar karşısında aldığı 6-0'lık tarihi galibiyetle genel averajda büyük bir üstünlük sağladı.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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