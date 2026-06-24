İsviçre - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu

Dünya Kupası'nda B Grubu'nun final niteliğindeki maçında, ev sahibi Kanada ile Avrupa'nın güçlü ekiplerinden İsviçre kozlarını paylaşıyor. İki takımın da 4'er puanla girdiği bu son grup aşamasında, karşılaşmadan alınacak sonuç grubun liderini ve dolayısıyla bir üst turdaki rakibi belirleyecek. Vancouver'da oynanacak bu dev randevu, turnuvanın en heyecan verici grup finallerinden biri olarak öne çıkıyor.