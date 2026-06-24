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İsviçre - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:14
İsviçre - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası B Grubu
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda büyük heyecan yaşanıyor. İsviçre ile Kanada, grup liderliği için Vancouver'da kozlarını paylaşıyor. Kanada averaj farkıyla zirvede yer alırken, İsviçre galibiyetle grup liderliğini hedefliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği İsviçre - Kanada maçı, turnuvadaki kaderi belirleyecek kritik bir mücadele olmaya aday.