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İsviçre- Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçı
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:22
İsviçre- Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı devam ederken İsviçre ile Kolombiya, çeyrek final yolunda sahaya çıkacak. Turnuvada son 16 turunun dikkat çeken eşleşmeleri arasında bulunan İsviçre Kolombiya maçı, iki ekibin de üst tura kalma hedefiyle mücadele edeceği kritik karşılaşmalardan biri olacak. Peki, İsviçre- Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair detaylar…