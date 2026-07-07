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Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:22

İsviçre- Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı devam ederken İsviçre ile Kolombiya, çeyrek final yolunda sahaya çıkacak. Turnuvada son 16 turunun dikkat çeken eşleşmeleri arasında bulunan İsviçre Kolombiya maçı, iki ekibin de üst tura kalma hedefiyle mücadele edeceği kritik karşılaşmalardan biri olacak. Peki, İsviçre- Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye dair detaylar…

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İsviçre- Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçı

Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmalarıyla birlikte çeyrek finale yükselecek takımlar belli olmaya devam ediyor. İsviçre Kolombiya maçı, turnuvada yoluna devam etmek isteyen iki takımın mücadelesine sahne olacak. İsviçre Kolombiya maçı öncesinde karşılaşmanın saat bilgisi açıklandı.

İsviçre- Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçı

İSVİÇRE- KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İsviçre Kolombiya maçı, 7 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamındaki mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

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İsviçre- Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçı

İSVİÇRE- KOLOMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçre ile Kolombiya arasındaki Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.

İsviçre- Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçı

İSVİÇRE- KOLOMBİYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsviçre Kolombiya maçı, Kanada'nın Vancouver kentinde bulunan BC Place Stadı'nda oynanacak.

İsviçre- Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçı

İSVİÇRE- KOLOMBİYA MAÇINDA KAZANAN KİMİNLE OYNAYACAK?

İsviçre-Kolombiya maçını kazanan takım, çeyrek finalde Arjantin-Mısır karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Bu mücadele, Türkiye saatiyle 12 Temmuz Pazar günü 04.00'te oynanacak.

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