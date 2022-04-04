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Haberler FotoHaber İyi Geceler Mesajı 2022 - En Güzel, Romantik, Etkileyici, Anlamlı, Kısa, Uzun Kadın ve Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları Ve Sözleri
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:34

İyi Geceler Mesajı 2022 - En Güzel, Romantik, Etkileyici, Anlamlı, Kısa, Uzun Kadın ve Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları Ve Sözleri

İyi Geceler mesajı göndermek için doğru yerdesiniz. Duygularınıza tercüman olabilecek en güzel, kısa, uzun, romantik, etkileyici iyi geceler mesajları ve sözleri seçenekleri bu başlık altında yer alıyor. Sevgiliye iyi geceler mesajı için sayfayı aşağıya doğru sürükleyebilirsiniz. Fotoğrafın üzerinde yer alan sosyal medya butonlarına tıklayarak seçmiş olduğunuz iyi geceler mesajını doğrudan iletme fırsatına da sahipsiniz. Sevgiliye iyi geceler mesajı 2022 en güzel, romantik ve etkileyici seçeneklerle sabah.com.tr'de. İşte, iyi geceler mesajları ve sözleri!

İyi Geceler Mesajı 2022 - En Güzel, Romantik, Etkileyici, Anlamlı, Kısa, Uzun Kadın ve Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları Ve Sözleri

Sevgiliye iyi geceler mesajı ve birbirinden güzel sözler sabah.com.tr'de. Etkileyici, romantik, kısa ya da uzun bir iyi geceler mesajı yazmak istiyor ve duygularınıza tercüman arıyorsanız sayfayı aşağıya doğru sürükleyerek sizler için seçtiğimiz sözlere bakmaya başlayabilirsiniz. En güzel iyi geceler mesajı ve sözleri ile uyumadan önce sevdiklerinizin yüzünde tebessüm oluşturabilirsiniz. Sevgiliye iyi geceler mesajları ve sözleri hem fotoğraflı hem de yazılı olarak bu başlık altında yer alıyor. İşte, 2022 iyi geceler mesajı ve sözleri!

İyi Geceler Mesajı 2022

İyi geceler mesajı için en güncel ve yeni seçeneklere buradan ulaşabilirsiniz. İyi geceler mesajlarını ister yazılı olarak kopyalayabilir, isterseniz resimli halini indirebilirsiniz.

Sevgiliye İyi Geceler Mesajı Gönder

Sevgiliye iyi geceler mesajı romantik, etkileyici, kısa, uzun seçenekleri şöyle;

İyi Geceler Mesajı 2022 - En Güzel, Romantik, Etkileyici, Anlamlı, Kısa, Uzun Kadın ve Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları Ve Sözleri

Yüreğin doğan güneşi değil batan Güneşi seçsin, çünkü doğan güneş elbet batacaktır ama batan Güneş yeni umutlarla doğacaktır.

Yarınki Güneş senin için doğsun birtanem iyi geceler.

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İyi Geceler Mesajı 2022 - En Güzel, Romantik, Etkileyici, Anlamlı, Kısa, Uzun Kadın ve Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları Ve Sözleri

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim,

Denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim,

Bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim.

İyi geceler Herşeyim…

İyi Geceler Mesajı 2022 - En Güzel, Romantik, Etkileyici, Anlamlı, Kısa, Uzun Kadın ve Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları Ve Sözleri

Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma. İyi geceler.

İyi Geceler Mesajı 2022 - En Güzel, Romantik, Etkileyici, Anlamlı, Kısa, Uzun Kadın ve Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları Ve Sözleri

Rüyaların en güzelini görürken Allah'ın seni koruması için gönderdiği meleğin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında sana kimseler zarar veremesin. İyi geceler meleğim.

İyi Geceler Mesajı 2022 - En Güzel, Romantik, Etkileyici, Anlamlı, Kısa, Uzun Kadın ve Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları Ve Sözleri

Bu gönül sana tutkun. Sözlerin yine suskun ne olursa olsun artık, sensizlikten korkuyorum. Bir aradayken ayrıyız. Her şeye rağmen dayanmalıyız. Kayıp gitme ellerimden, korkuyorum sensizlikten, gecelerden. İyi geceler aşkım.

İyi Geceler Mesajı 2022 - En Güzel, Romantik, Etkileyici, Anlamlı, Kısa, Uzun Kadın ve Erkek Sevgiliye İyi Geceler Mesajları Ve Sözleri

Bu gece sen uyurken gizlice ellerini tutup, gözlerine bakacağım. Saçlarını okşayacağım ve sana olan sevgimi anlatacağım. Her zaman dudaklarımdan dökülen o kelimeyi söyleyeceğim. Seni seviyorum…

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