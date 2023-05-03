İYİ Parti Milletvekili Adayları Listesi: 2023 Seçimlerde 28. Dönem İYİ Parti milletvekili aday listesi nasıl, kimler var?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine oldukça kısa bir süre kaldı. Milyonlar 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime kitlenirken, partilerin milletvekili adayları listesi de merak konusu oluyor. İYİ Parti milletvekili adayları listesi geçtiğimiz haftalarda YSK'ya teslim edilmişti. Oldukça tartışmalara yol açan listede kimlerin olup olmadığı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2023 Seçimlerde 28. Dönem İYİ Parti milletvekili aday listesi nasıl, kimler var? İşte İYİ Parti Milletvekili Adayları Listesi…