İYİ Parti Milletvekili Adayları Listesi: 2023 Seçimlerde 28. Dönem İYİ Parti milletvekili aday listesi nasıl, kimler var?

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YSK İLE PAYLAŞILDI!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. AK Parti, MHP, CHP adayları ardından İYİ Parti heyeti, milletvekili adayları isim listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

İYİ Parti, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla 9 ilde aday sunmadı. Bu illerin ise Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce olduğu açıklandı.

CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.