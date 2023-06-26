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Haberler Fotohaber İzmir bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran İzmir bayram namazı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 13:40

İzmir bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran İzmir bayram namazı saat kaçta?

İzmir bayram namazı saati 2023 gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü namazla birlikte başlıyor. Müslümanlar bayram namazını kaçırmamak için vakitleri kontrol ediyor. İzmir bayram namazı kaçta sorusu yanıt arıyor. Diyanet namaz vakitleri il ve ilçe özelinde paylaşılıyor. İslam alemi ezan ne zaman okunacak araştırıyor. Peki, 28 Haziran 2023 İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İzmir bayram namazı saati…

İzmir bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran İzmir bayram namazı saat kaçta?

İzmir bayram namazı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde eda edilecek namaz için araştırmalar hız kazandı. İzmir bayram namazı saati 2023 şehrin sakinleri tarafından kontrol ediliyor. 28 Haziran Çarşamba günü kılınacak namaz için cemaat camilerde toplanacak. Peki, İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, namaz vakti…

İzmir bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran İzmir bayram namazı saat kaçta?

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı namaz vakitleri ile gündemdeki yerini aldı. İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

28 Haziran Çarşamba günü eda edilecek İzmir bayram namazı saati 06.24 olarak belirlendi.

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İzmir bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran İzmir bayram namazı saat kaçta?

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İzmir bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran İzmir bayram namazı saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İzmir bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran İzmir bayram namazı saat kaçta?

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden

(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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