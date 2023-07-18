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Haberler Fotohaber İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:28

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İzmir ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2023 İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları merak ediliyor. En güncel İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylara sabah.com.tr üzerinden erişim sağlanıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ve 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. İşte, tüm merak edilenler…

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0
9+0
10+0		 10
10
9
10		 7.991
7.110
7.210
7.230		 517,03957
464,45957
516,14153
499,10694
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
10+0
9+0
4+0		 12
10
9
4		 11.357
17.157
18.400
18.456		 510,29298
438,76452
495,74078
471,07773
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 12+0
10+0
9+0
5+0		 12
10
9
5		 12.308
18.373
20.200
23.012		 508,58809
436,45318
493,06369
462,46463
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
6+0
3+0		 6
6
6
3		 19.247
24.753
26.600
34.604		 497,39604
425,74265
484,17830
442,83161
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 9+0
8+0
7+0
4+0		 9
8
7
4		 27.924
32.186
33.100
33.645		 485,01518
414,61287
475,81127
444,46152
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İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 11+0
10+0
10+0
5+0		 11
10
10
5		 28.538
34.314
38.400
29.120		 484,22494
411,55119
469,14182
451,92320
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 40+0
10+0
14+0
10+0		 40
10
14
10		 33.143
17.119
16.500
15.416		 478,19306
438,83153
498,66946
477,55897
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
5+0
5+0
3+0		 6
5
5
3		 42.530
50.838
54.700
41.776		 466,55304
391,28370
449,72086
431,75968
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
6+0
3+0		 6
6
6
3		 49.678
52.154
48.800
43.813		 457,98635
389,65717
456,60442
428,78676
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
5+0
5+0
4+0		 6
5
5
4		 50.885
57.819
47.900
42.945		 456,56227
383,40136
457,60476
430,05294
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 66+0
58+0
49+0
24+0		 66
58
49
24		 52.287
61.462
63.000
58.262		 454,91601
379,49142
440,30597
408,48023
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
3+0
3+0
2+0		 3
3
3
2		 56.200
73.579
57.400
49.708		 450,44425
367,09059
446,66181
420,11559
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 67+0
59+0
54+0
33+0		 67
59
54
33		 63.652
75.767
75.600
78.088		 442,10636
364,92955
425,85601
383,69153
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
3+0
3+0
2+0		 3
3
3
2		 64.292
113.533
100.000
112.336		 441,42196
332,17204
399,60009
349,24022
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
7+0
7+0
6+0		 7
7
7
6		 64.887
53.556
50.800
47.958		 440,77630
388,07192
454,27261
422,76638
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
7+0
6+0
3+0		 7
7
6
3		 70.180
76.156
77.700
61.604		 434,94511
364,54670
423,44598
404,02134
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 82.335
114.486
131.000
145.259		 422,47101
331,48568
371,01540
324,41730
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 3+0
3+0
3+0
5+0		 3
3
3
5		 82.428
99.987
72.500
79.006		 422,36893
343,19366
429,41622
382,64357
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 65+0
59+0
56+0
35+0		 65
59
56
35		 101.695
118.745
111.000
106.455		 403,95631
328,33392
388,66140
354,49032
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 54+0
48+0
42+0
32+0		 54
48
42
32		 121.007
136.797
121.000
112.109		 387,32487
315,83661
379,21224
349,43532
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
6+0
6+0
3+0		 6
6
6
3		 131.795
128.374
119.000
114.764		 378,85332
321,48530
380,65176
347,08869
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0

 5
5

 153.283
198.101

 363,84583
283,08196
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 37+0
34+0
34+0
30+0		 37
34
34
30		 158.157
154.167
174.000
191.851		 360,62037
305,28635
339,97809
298,70489
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 33+0
30+0
28+0
25+0		 33
30
28
25		 159.708
179.192
186.000
196.616		 359,62004
291,93026
332,43009
296,46915
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 33+0
29+0
29+0
36+0		 33
29
29
26		 177.375
205.596
218.000
Dolmadı		 349,18335
279,78671
315,92326
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 37+0
33+0
33+0
30+0		 37
33
33
30		 188.694
212.144
251.000
245.720		 343,05238
277,08206
301,10529
277,14765
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
42+0
42+0
10+0		 42
42
42
10		 190.625
203.811
236.000
145.958		 342,01483
280,55459
307,52888
323,95669
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
20+0
20+0
22+0		 20
20
18
20		 243.054
278.929
Dolmadı
Dolmadı		 318,17865
253,76604
Dolmadı
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 42+0
42+0
35+0
15+0		 42
42
35
15		 246.297
304.703
273.000
257.923		 316,88680
246,57208
292,50673
273,00049
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 20+0
20+0
20+0
36+0		 20
20
16
15		 269.979
282.784
Dolmadı
Dolmadı		 308,00069
252,64318
Dolmadı
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 37+0
37+0
35+0
12+0		 37
37
35
12		 280.387
274.843
287.000
248.851		 304,39732
255,00685
287,54024
276,02081
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
25+0

 25
25

 310.537
361.293

 294,70595
232,56248
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 19+0
19+0
19+0
5+0		 19
19
19
5		 324.463
380.415
349.000
377.919		 290,59219
224,82370
268,11484
242,66699
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
8+0
 8
1
8
 358.325
Dolmadı
470.000
 281,39067
Dolmadı
241,09129
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
12+0
7+0		 12
12
12
7		 10.666
25.247
12.300
11.830		 443,75228
370,53349
429,94729
420,40022
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 4+0
4+0
3+0
2+0		 4
4
3
2		 13.150
23.385
23.100
34.304		 437,89276
372,74177
412,09263
391,23116
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 26+0
25+0
24+0
16+0		 26
25
24
16		 15.117
22.935
11.200
14.958		 434,04004
373,37378
432,61750
414,65189
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
8+0
8+0
4+0		 9
8
8
4		 24.396
41.786
36.000
28.312		 422,79672
354,87849
400,15484
397,24218
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 9+0
8+0
7+0
4+0		 9
8
7
4		 38.266
63.117
31.800
35.281		 411,92017
339,82103
403,59801
390,33788
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 6+0
6+0
6+0
4+0		 6
6
6
4		 62.436
46.389
31.100
31.703		 397,26216
351,28736
404,21930
393,76882
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 12+0
12+0
11+0
7+0		 12
12
11
7		 63.395
68.519
47.100
51.388		 396,75889
336,52236
392,31757
377,21384
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 4+0
4+0
3+0
3+0		 4
4
3
3		 66.127
110.819
37.300
49.474		 395,23595
315,46462
399,12023
378,58215
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 144+0
144+0
135+0
9+0		 144
144
135
9		 91.507
82.513
82.700
37.821		 382,67872
328,80653
372,59856
388,08345
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 4+0
3+0
3+0
2+0		 4
3
3
2		 97.738
109.340
43.500
34.779		 379,82938
316,07979
394,69039
390,79160
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 Tekstil ve Moda Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 3+0


 3


 121.809


 369,55167
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 26+0
26+0
26+0
13+0		 26
26
26
13		 159.435
143.470
161.000
131.986		 355,59250
302,73153
338,47893
333,47653
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 45+0
45+0
45+0
45+0		 45
45
45
45		 329.613
320.822
382.000
332.899		 313,36554
259,64927
280,85368
278,79987
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 28+0
28+0
24+0
10+0		 28
28
24
10		 334.882
343.137
292.000
304.500		 312,39815
255,91161
299,89659
284,30058
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 54+0
48+0
43+0
30+0		 54
48
43
30		 392.754
454.708
360.000
283.528		 302,63112
239,86264
285,06021
288,69393
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 54+0
45+0
45+0
30+0		 54
45
45
30		 411.991
471.918
458.000
410.126		 299,69414
237,69956
267,73068
265,85352
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 25+0
24+0
20+0
30+0		 25
24
20
17		 459.489
517.855
569.000
Dolmadı		 292,82198
231,86502
251,81533
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 25+0
25+0
20+0
20+0		 25
21
20
20		 520.367
Dolmadı
567.000
681.686		 284,97302
Dolmadı
252,13115
233,78204
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 37+0
34+0
34+0
36+0		 37
31
34
35		 536.170
Dolmadı
605.000
Dolmadı		 283,06097
Dolmadı
247,27753
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 Tekstil ve Moda Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 20+0


 20


 616.081


 274,05676
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 40+0
40+0
40+0
45+0		 40
38
40
45		 665.376
Dolmadı
593.000
707.773		 268,97316
Dolmadı
248,78866
231,21146
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 25+0
20+0
19+0
5+0		 25
13
19
5		 705.397
Dolmadı
225.000
333.225		 265,08943
Dolmadı
317,63138
278,73311
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 10+0
9+0
8+0
6+0		 10
9
8
6		 5.134
4.826
4.070
3.476		 474,63221
442,53783
464,09678
467,80386
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 55+0
43+0
40+0
26+0		 55
43
40
26		 47.894
38.543
49.800
31.709		 335,73079
315,42270
287,51472
339,76271
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 7+0
7+0
7+0
4+0		 7
7
7
4		 1.884
2.326
4.270
6.410		 457,57094
408,17977
425,77266
419,60447
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
5+0
5+0
3+0		 5
5
5
3		 4.227
3.835
6.380
2.463		 439,14842
397,02081
416,12280
441,12879
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 5+0
4+0
4+0
4+0		 5
4
4
4		 5.190
5.872
7.540
3.795		 434,46456
387,26669
412,01751
431,18392
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 8+0
8+0
8+0
5+0		 8
8
8
5		 6.607
8.044
11.300
3.072		 428,99862
380,03557
402,10380
436,26769
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Sinema ve Dijital Medya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 4+0
4+0
4+0
3+0		 4
4
4
3		 6.899
5.912
4.670
4.808		 428,07811
387,09493
423,66368
426,01854
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 42+0
42+0
39+0
16+0		 42
42
39
16		 227.683
461.231
181.000
91.280		 320,59033
235,01313
308,08793
346,44631
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+0
30+0
30+0
25+0		 30
30
30
25		 307.246
320.041
457.000
568.460		 306,92068
254,42583
256,62238
254,89227
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 30+0
25+0
25+0
36+0		 30
25
25
22		 307.896
332.649
564.000
Dolmadı		 306,82487
252,47745
241,64482
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Sinema ve Dijital Medya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 25+0
25+0
25+0
30+0		 25
23
25
24		 504.328
Dolmadı
644.000
Dolmadı		 281,00033
Dolmadı
231,11143
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 45+0
45+0
45+0
35+0		 45
45
45
35		 541.437
497.660
575.000
616.796		 276,89611
230,11778
240,18346
248,94995
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
niversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 409,51294
344,39289		 161.848
178.660
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 405,93149
350,38402		 171.405
162.374
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 400,03809
336,95738		 187.832
201.040
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 383,26057
310,36265		 242.178
305.335
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 373,91376
309,88810		 278.312
307.631
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İç Mekan Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 372,04064
302,74934		 286.231
344.093
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Mimari Restorasyon
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 367,93314
298,15019		 304.110
370.205
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 359,37451
306,97104		 344.527
322.005
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 358,86616
294,21786		 347.053
394.030
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 358,11183
290,99100		 350.809
414.949
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
6+0		 6
6		 354,24460
291,84881		 371.130
409.187
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 352,76144
326,22700		 379.229
237.900
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 350,16678
284,77335		 393.933
458.247
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 347,06586
286,46415		 411.960
446.127
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
5+0		 4
5		 344,03011
293,42639		 430.428
399.116
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Optisyenlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 341,27964
291,86876		 447.738
409.062
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 340,15567
272,55137		 455.072
557.555
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 5+0
5+0		 5
5		 338,29782
280,25936		 467.518
492.728
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
2+0		 3
2		 337,02498
284,38584		 476.154
461.116
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 333,53175
267,66365		 500.642
602.556
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
5+0		 4
5		 332,85899
282,74872		 505.456
473.451
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 4+0
4+0		 4
4		 329,09728
273,20841		 532.986
551.785
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 326,18600
293,69995		 555.472
397.404
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 321,64331
270,12769		 592.405
579.534
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
12+0		 8
12		 319,99332
248,29398		 606.396
813.944
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 301,42547
272,39804		 785.489
558.894
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 28+0
28+0		 28
28		 296,02254
230,77133		 844.430
1.021.510
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 15+0
15+0		 15
15		 295,78635
231,45457		 847.105
1.013.037
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
37+0		 7
37		 290,83914
209,64995		 904.865
1.306.322
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 30+0
30+0		 30
30		 290,08742
247,65576		 913.852
821.672
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 19+0
19+0		 19
19		 289,79259
231,47946		 917.407
1.012.742
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İç Mekan Tasarımı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 15+0
15+0		 15
15		 289,54533
244,75030		 920.413
856.157
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
8+0		 12
8		 285,83643
221,69755		 966.013
1.140.624
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 283,31922
226,76572		 998.466
1.072.735
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Grafik Tasarımı
(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
17+0		 10
17		 273,12174
205,95953		 1.137.603
1.361.913
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Mimari Restorasyon
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
25+0		 10
25		 270,67392
205,45284		 1.173.209
1.369.647
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 39+0
34+0		 39
34		 269,34272
215,79322		 1.193.073
1.219.490
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 37+0
23+0		 37
23		 264,98276
219,72448		 1.259.539
1.167.092
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 25+0
25+0		 25
25		 264,88595
226,92925		 1.261.033
1.070.556
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 15+0
15+0		 15
15		 264,01662
190,31519		 1.274.613
1.578.876
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Grafik Tasarımı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 15+0
15+0		 15
15		 263,04838
201,90823		 1.289.924
1.424.000
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Radyo ve Televizyon Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 17+0
 17
 260,29312
 1.334.635
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 37+0
 37
 259,98720
 1.339.590
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İç Mekan Tasarımı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 22+0
22+0		 22
22		 259,25055
216,38173		 1.351.850
1.211.562
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 25+0
25+0		 25
25		 257,56206
193,65320		 1.379.939
1.543.056
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 25+0
25+0		 25
25		 255,38897
219,55583		 1.417.198
1.169.366
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Optisyenlik
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 30+0
30+0		 30
30		 254,00556
222,55712		 1.441.053
1.128.915
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Grafik Tasarımı
(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
 10
 253,15921
 1.455.942
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 20+0
 20
 252,81007
 1.462.093
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 25+0
25+0		 25
22		 252,43082
Dolmadı		 1.468.889
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 17+0
17+0		 17
13		 235,39204
Dolmadı		 1.802.010
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 30+0
 30
 233,14098
 1.850.715
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Mimari Restorasyon
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 15+0
 15
 232,56714
 1.863.283
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 20+0
20+0		 20
16		 232,06495
Dolmadı		 1.874.481
Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 22+0
 22
 232,02574
 1.875.380
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 17+0
 17
 224,51481
 2.049.708
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 20+0
 13
 Dolmadı
 Dolmadı
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