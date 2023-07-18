İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 || İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihte bulunacak adaylar İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırma yapıyor. İzmir ilinde bulunan vakıf üniversitelerinden biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiyi sizin için bir araya getirdik. İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. İşte, İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 yıllık bölümleri ile 2 yıllık (ön lisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2023!
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
9+0
10+0
|10
10
9
10
|7.991
7.110
7.210
7.230
|517,03957
464,45957
516,14153
499,10694
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
10+0
9+0
4+0
|12
10
9
4
|11.357
17.157
18.400
18.456
|510,29298
438,76452
495,74078
471,07773
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
10+0
9+0
5+0
|12
10
9
5
|12.308
18.373
20.200
23.012
|508,58809
436,45318
493,06369
462,46463
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
3+0
|6
6
6
3
|19.247
24.753
26.600
34.604
|497,39604
425,74265
484,17830
442,83161
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
8+0
7+0
4+0
|9
8
7
4
|27.924
32.186
33.100
33.645
|485,01518
414,61287
475,81127
444,46152
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
10+0
10+0
5+0
|11
10
10
5
|28.538
34.314
38.400
29.120
|484,22494
411,55119
469,14182
451,92320
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|40+0
10+0
14+0
10+0
|40
10
14
10
|33.143
17.119
16.500
15.416
|478,19306
438,83153
498,66946
477,55897
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
5+0
5+0
3+0
|6
5
5
3
|42.530
50.838
54.700
41.776
|466,55304
391,28370
449,72086
431,75968
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
3+0
|6
6
6
3
|49.678
52.154
48.800
43.813
|457,98635
389,65717
456,60442
428,78676
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
5+0
5+0
4+0
|6
5
5
4
|50.885
57.819
47.900
42.945
|456,56227
383,40136
457,60476
430,05294
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|66+0
58+0
49+0
24+0
|66
58
49
24
|52.287
61.462
63.000
58.262
|454,91601
379,49142
440,30597
408,48023
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
2+0
|3
3
3
2
|56.200
73.579
57.400
49.708
|450,44425
367,09059
446,66181
420,11559
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|67+0
59+0
54+0
33+0
|67
59
54
33
|63.652
75.767
75.600
78.088
|442,10636
364,92955
425,85601
383,69153
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
2+0
|3
3
3
2
|64.292
113.533
100.000
112.336
|441,42196
332,17204
399,60009
349,24022
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
7+0
6+0
|7
7
7
6
|64.887
53.556
50.800
47.958
|440,77630
388,07192
454,27261
422,76638
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
6+0
3+0
|7
7
6
3
|70.180
76.156
77.700
61.604
|434,94511
364,54670
423,44598
404,02134
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
2
2
|82.335
114.486
131.000
145.259
|422,47101
331,48568
371,01540
324,41730
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
3+0
3+0
5+0
|3
3
3
5
|82.428
99.987
72.500
79.006
|422,36893
343,19366
429,41622
382,64357
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|65+0
59+0
56+0
35+0
|65
59
56
35
|101.695
118.745
111.000
106.455
|403,95631
328,33392
388,66140
354,49032
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|54+0
48+0
42+0
32+0
|54
48
42
32
|121.007
136.797
121.000
112.109
|387,32487
315,83661
379,21224
349,43532
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
6+0
6+0
3+0
|6
6
6
3
|131.795
128.374
119.000
114.764
|378,85332
321,48530
380,65176
347,08869
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|153.283
198.101
—
—
|363,84583
283,08196
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|37+0
34+0
34+0
30+0
|37
34
34
30
|158.157
154.167
174.000
191.851
|360,62037
305,28635
339,97809
298,70489
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
30+0
28+0
25+0
|33
30
28
25
|159.708
179.192
186.000
196.616
|359,62004
291,93026
332,43009
296,46915
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
29+0
29+0
36+0
|33
29
29
26
|177.375
205.596
218.000
Dolmadı
|349,18335
279,78671
315,92326
Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Genetik ve Biyomühendislik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|37+0
33+0
33+0
30+0
|37
33
33
30
|188.694
212.144
251.000
245.720
|343,05238
277,08206
301,10529
277,14765
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
42+0
42+0
10+0
|42
42
42
10
|190.625
203.811
236.000
145.958
|342,01483
280,55459
307,52888
323,95669
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
20+0
20+0
22+0
|20
20
18
20
|243.054
278.929
Dolmadı
Dolmadı
|318,17865
253,76604
Dolmadı
Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
42+0
35+0
15+0
|42
42
35
15
|246.297
304.703
273.000
257.923
|316,88680
246,57208
292,50673
273,00049
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
20+0
20+0
36+0
|20
20
16
15
|269.979
282.784
Dolmadı
Dolmadı
|308,00069
252,64318
Dolmadı
Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|37+0
37+0
35+0
12+0
|37
37
35
12
|280.387
274.843
287.000
248.851
|304,39732
255,00685
287,54024
276,02081
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
25+0
—
—
|25
25
—
—
|310.537
361.293
—
—
|294,70595
232,56248
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|19+0
19+0
19+0
5+0
|19
19
19
5
|324.463
380.415
349.000
377.919
|290,59219
224,82370
268,11484
242,66699
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
8+0
—
|8
1
8
—
|358.325
Dolmadı
470.000
—
|281,39067
Dolmadı
241,09129
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
12+0
7+0
|12
12
12
7
|10.666
25.247
12.300
11.830
|443,75228
370,53349
429,94729
420,40022
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0
4+0
3+0
2+0
|4
4
3
2
|13.150
23.385
23.100
34.304
|437,89276
372,74177
412,09263
391,23116
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|26+0
25+0
24+0
16+0
|26
25
24
16
|15.117
22.935
11.200
14.958
|434,04004
373,37378
432,61750
414,65189
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
8+0
8+0
4+0
|9
8
8
4
|24.396
41.786
36.000
28.312
|422,79672
354,87849
400,15484
397,24218
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
8+0
7+0
4+0
|9
8
7
4
|38.266
63.117
31.800
35.281
|411,92017
339,82103
403,59801
390,33788
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
6+0
4+0
|6
6
6
4
|62.436
46.389
31.100
31.703
|397,26216
351,28736
404,21930
393,76882
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
11+0
7+0
|12
12
11
7
|63.395
68.519
47.100
51.388
|396,75889
336,52236
392,31757
377,21384
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0
4+0
3+0
3+0
|4
4
3
3
|66.127
110.819
37.300
49.474
|395,23595
315,46462
399,12023
378,58215
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|144+0
144+0
135+0
9+0
|144
144
135
9
|91.507
82.513
82.700
37.821
|382,67872
328,80653
372,59856
388,08345
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0
3+0
3+0
2+0
|4
3
3
2
|97.738
109.340
43.500
34.779
|379,82938
316,07979
394,69039
390,79160
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|Tekstil ve Moda Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0
—
—
—
|3
—
—
—
|121.809
—
—
—
|369,55167
—
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|26+0
26+0
26+0
13+0
|26
26
26
13
|159.435
143.470
161.000
131.986
|355,59250
302,73153
338,47893
333,47653
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|45+0
45+0
45+0
45+0
|45
45
45
45
|329.613
320.822
382.000
332.899
|313,36554
259,64927
280,85368
278,79987
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|28+0
28+0
24+0
10+0
|28
28
24
10
|334.882
343.137
292.000
304.500
|312,39815
255,91161
299,89659
284,30058
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|54+0
48+0
43+0
30+0
|54
48
43
30
|392.754
454.708
360.000
283.528
|302,63112
239,86264
285,06021
288,69393
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|54+0
45+0
45+0
30+0
|54
45
45
30
|411.991
471.918
458.000
410.126
|299,69414
237,69956
267,73068
265,85352
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
24+0
20+0
30+0
|25
24
20
17
|459.489
517.855
569.000
Dolmadı
|292,82198
231,86502
251,81533
Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
25+0
20+0
20+0
|25
21
20
20
|520.367
Dolmadı
567.000
681.686
|284,97302
Dolmadı
252,13115
233,78204
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İşletme Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|37+0
34+0
34+0
36+0
|37
31
34
35
|536.170
Dolmadı
605.000
Dolmadı
|283,06097
Dolmadı
247,27753
Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|Tekstil ve Moda Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|616.081
—
—
—
|274,05676
—
—
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|40+0
40+0
40+0
45+0
|40
38
40
45
|665.376
Dolmadı
593.000
707.773
|268,97316
Dolmadı
248,78866
231,21146
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0
20+0
19+0
5+0
|25
13
19
5
|705.397
Dolmadı
225.000
333.225
|265,08943
Dolmadı
317,63138
278,73311
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|10+0
9+0
8+0
6+0
|10
9
8
6
|5.134
4.826
4.070
3.476
|474,63221
442,53783
464,09678
467,80386
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|55+0
43+0
40+0
26+0
|55
43
40
26
|47.894
38.543
49.800
31.709
|335,73079
315,42270
287,51472
339,76271
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|7+0
7+0
7+0
4+0
|7
7
7
4
|1.884
2.326
4.270
6.410
|457,57094
408,17977
425,77266
419,60447
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
5+0
5+0
3+0
|5
5
5
3
|4.227
3.835
6.380
2.463
|439,14842
397,02081
416,12280
441,12879
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
4+0
4+0
4+0
|5
4
4
4
|5.190
5.872
7.540
3.795
|434,46456
387,26669
412,01751
431,18392
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|6.607
8.044
11.300
3.072
|428,99862
380,03557
402,10380
436,26769
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Sinema ve Dijital Medya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|4+0
4+0
4+0
3+0
|4
4
4
3
|6.899
5.912
4.670
4.808
|428,07811
387,09493
423,66368
426,01854
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|42+0
42+0
39+0
16+0
|42
42
39
16
|227.683
461.231
181.000
91.280
|320,59033
235,01313
308,08793
346,44631
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
30+0
30+0
25+0
|30
30
30
25
|307.246
320.041
457.000
568.460
|306,92068
254,42583
256,62238
254,89227
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Yeni Medya ve İletişim
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
25+0
25+0
36+0
|30
25
25
22
|307.896
332.649
564.000
Dolmadı
|306,82487
252,47745
241,64482
Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Sinema ve Dijital Medya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
25+0
25+0
30+0
|25
23
25
24
|504.328
Dolmadı
644.000
Dolmadı
|281,00033
Dolmadı
231,11143
Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|45+0
45+0
45+0
35+0
|45
45
45
35
|541.437
497.660
575.000
616.796
|276,89611
230,11778
240,18346
248,94995
|niversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|409,51294
344,39289
|161.848
178.660
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|405,93149
350,38402
|171.405
162.374
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|400,03809
336,95738
|187.832
201.040
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Grafik Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|383,26057
310,36265
|242.178
305.335
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|373,91376
309,88810
|278.312
307.631
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İç Mekan Tasarımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|372,04064
302,74934
|286.231
344.093
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Mimari Restorasyon
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|367,93314
298,15019
|304.110
370.205
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
6+0
|7
6
|359,37451
306,97104
|344.527
322.005
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|358,86616
294,21786
|347.053
394.030
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|358,11183
290,99100
|350.809
414.949
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
6+0
|6
6
|354,24460
291,84881
|371.130
409.187
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|352,76144
326,22700
|379.229
237.900
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|350,16678
284,77335
|393.933
458.247
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|347,06586
286,46415
|411.960
446.127
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
5+0
|4
5
|344,03011
293,42639
|430.428
399.116
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Optisyenlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|341,27964
291,86876
|447.738
409.062
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|340,15567
272,55137
|455.072
557.555
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|5+0
5+0
|5
5
|338,29782
280,25936
|467.518
492.728
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
2+0
|3
2
|337,02498
284,38584
|476.154
461.116
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|333,53175
267,66365
|500.642
602.556
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
5+0
|4
5
|332,85899
282,74872
|505.456
473.451
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|4+0
4+0
|4
4
|329,09728
273,20841
|532.986
551.785
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|326,18600
293,69995
|555.472
397.404
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|321,64331
270,12769
|592.405
579.534
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
12+0
|8
12
|319,99332
248,29398
|606.396
813.944
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|301,42547
272,39804
|785.489
558.894
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|28+0
28+0
|28
28
|296,02254
230,77133
|844.430
1.021.510
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|15+0
15+0
|15
15
|295,78635
231,45457
|847.105
1.013.037
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
37+0
|7
37
|290,83914
209,64995
|904.865
1.306.322
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|30+0
30+0
|30
30
|290,08742
247,65576
|913.852
821.672
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Grafik Tasarımı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|19+0
19+0
|19
19
|289,79259
231,47946
|917.407
1.012.742
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İç Mekan Tasarımı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|15+0
15+0
|15
15
|289,54533
244,75030
|920.413
856.157
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
8+0
|12
8
|285,83643
221,69755
|966.013
1.140.624
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|283,31922
226,76572
|998.466
1.072.735
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
17+0
|10
17
|273,12174
205,95953
|1.137.603
1.361.913
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Mimari Restorasyon
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
25+0
|10
25
|270,67392
205,45284
|1.173.209
1.369.647
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|39+0
34+0
|39
34
|269,34272
215,79322
|1.193.073
1.219.490
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|37+0
23+0
|37
23
|264,98276
219,72448
|1.259.539
1.167.092
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|25+0
25+0
|25
25
|264,88595
226,92925
|1.261.033
1.070.556
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik
(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|15+0
15+0
|15
15
|264,01662
190,31519
|1.274.613
1.578.876
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Grafik Tasarımı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|15+0
15+0
|15
15
|263,04838
201,90823
|1.289.924
1.424.000
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|17+0
—
|17
—
|260,29312
—
|1.334.635
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|37+0
—
|37
—
|259,98720
—
|1.339.590
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İç Mekan Tasarımı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|22+0
22+0
|22
22
|259,25055
216,38173
|1.351.850
1.211.562
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|25+0
25+0
|25
25
|257,56206
193,65320
|1.379.939
1.543.056
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|25+0
25+0
|25
25
|255,38897
219,55583
|1.417.198
1.169.366
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Optisyenlik
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|30+0
30+0
|30
30
|254,00556
222,55712
|1.441.053
1.128.915
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
—
|10
—
|253,15921
—
|1.455.942
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|20+0
—
|20
—
|252,81007
—
|1.462.093
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|25+0
25+0
|25
22
|252,43082
Dolmadı
|1.468.889
Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|17+0
17+0
|17
13
|235,39204
Dolmadı
|1.802.010
Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|30+0
—
|30
—
|233,14098
—
|1.850.715
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Mimari Restorasyon
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|15+0
—
|15
—
|232,56714
—
|1.863.283
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|20+0
20+0
|20
16
|232,06495
Dolmadı
|1.874.481
Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|22+0
—
|22
—
|232,02574
—
|1.875.380
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|17+0
—
|17
—
|224,51481
—
|2.049.708
—
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|20+0
—
|13
—
|Dolmadı
—
|Dolmadı
—