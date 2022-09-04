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Haberler Fotohaber İzmit Tramvay Durakları İsimleri - İzmit Tramvay Saatleri, Güzergahı, İstasyon Haritası ve Durak İsimleri
Giriş Tarihi: 04.09.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 09:53

İzmit Tramvay Durakları İsimleri - İzmit Tramvay Saatleri, Güzergahı, İstasyon Haritası ve Durak İsimleri

İzmit tramvay durakları isimleri İzmit ve çevresinde yaşayanların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kalabalık bir nüfus yapısına sahip olduğundan İzmit tramvay durakları son derece aktif olarak kullanılıyor. Bu nedenle birçok kişi İzmit tramvay saatleri konusunda oldukça detaylı araştırmalar yapıyor. Hem tramvay saatleri hem de durakları güvenli ve rahat bir ulaşım açısından önemli konular arasında yer alıyor. İzmit tramvay saatleri, güzergahı, istasyon haritası ve durak isimleri sizler için derledik.

İzmit Tramvay Durakları İsimleri - İzmit Tramvay Saatleri, Güzergahı, İstasyon Haritası ve Durak İsimleri

İzmit tramvay durakları isimleri şehir içinde seyahat için bilinmesi gerekenler arasında yer alır. Hangi duraktan nereye gideceğinizi bilmemek ciddi bir yol sorununa neden olabiliyor. İzmir tramvay durakları arası kaç dakika sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte İzmir tramvay hattı hizmet günleri de önemli detaylar arasında bulunuyor. Çünkü İzmit tramvay hattı her gün hizmet vermiyor. İzmit tramvay saatleri, güzergahı, istasyon haritası ve durak isimleri gibi tüm detayları yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

İzmit Tramvay Durakları İsimleri - İzmit Tramvay Saatleri, Güzergahı, İstasyon Haritası ve Durak İsimleri

İzmit Tramvay Durak İsimleri

İzmit tramvay hattı ulaşımda tercih edilen sistemler arasında yer alıyor. Ancak bu ulaşım sistemi birçok şehirde olduğu gibi her gün çalışan bir sistem değil. Bu nedenle hangi günlerde ve kaç saat hizmet verdiğini bilmek gerekiyor. Aynı zamanda durakların isimleri de merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Tramvay İzmit içerisinde yalnızca Pazartesi ve Pazar günlerinde hizmet veriyor. Bu da kişilerin yalnızca bu iki gün içerisinde tramvay hizmeti alabileceğini gösteriyor. İzmit tramvay hattının 15 tane durağı bulunuyor. Bu durakların isimlerini şu şekilde saymak mümkün olabiliyor:

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İzmit Tramvay Durakları İsimleri - İzmit Tramvay Saatleri, Güzergahı, İstasyon Haritası ve Durak İsimleri
  • Plajyolu
  • Eğitim Kampüsü
  • Kongre Merkezi
  • Seka Devlet Hastanesi
  • Sekapark
  • Tren Garı
  • Fevziye
  • Yeni Cuma
  • Fuar
  • Milli İrade Meydanı
  • Doğu Kışla
  • Mehmet Ali Paşa
  • Yenişehir
  • Yahya Kaptan
  • Otogar

Durakların yerleri bilindiğinde kişiler işe, okula ya da herhangi bir yere kolaylıkla ulaşım sağlayabilir. Tramvay saatleri göz önüne alındığında kişiler yalnızca belirli günlerde hizmet alabilme şansına sahiptirler.

İzmit Tramvay Durakları İsimleri - İzmit Tramvay Saatleri, Güzergahı, İstasyon Haritası ve Durak İsimleri

İzmit Tramvay Durak Mesafesi Kaç Dakika?

İzmit tramvay durak mesafeleri her durakta farklı olabilmektedir. Tramvay yalnızca pazartesi ve Pazar günlerinde hizmet veriyor. Çalıştığı günlerde ise 06:30'da hizmet vermeye başlıyor. Bu hizmetler 23:50'de sona eriyor. 15 duraktan geçen tramvayın gelme süresi ise farklı olabiliyor. Pazartesi günleri 20 dakikada bir geliyor. Pazar günleri ise 10 dakikada bir geliyor.

İzmit Tramvay Durakları İsimleri - İzmit Tramvay Saatleri, Güzergahı, İstasyon Haritası ve Durak İsimleri

İzmit Tramvay Saatleri, Güzergahı, İstasyon Haritası ve Durak İsimleri

İzmit tramvay saatleri yalnızca pazartesi ve Pazar günleri için belirlenmiştir. Bu iki günün dışında tramvay çalışmıyor. Ancak çalıştığı iki gün boyunca da tüm gün gece yarısına kadar hizmet alabilme imkanı bulunuyor. Tramvay hattı 15 durak boyunca hizmet veriyor. Şehrin farklı yerlerine ulaşımda önemli bir araç.

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