İzmit Tramvay Durakları İsimleri - İzmit Tramvay Saatleri, Güzergahı, İstasyon Haritası ve Durak İsimleri

İzmit Tramvay Durak İsimleri

İzmit tramvay hattı ulaşımda tercih edilen sistemler arasında yer alıyor. Ancak bu ulaşım sistemi birçok şehirde olduğu gibi her gün çalışan bir sistem değil. Bu nedenle hangi günlerde ve kaç saat hizmet verdiğini bilmek gerekiyor. Aynı zamanda durakların isimleri de merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Tramvay İzmit içerisinde yalnızca Pazartesi ve Pazar günlerinde hizmet veriyor. Bu da kişilerin yalnızca bu iki gün içerisinde tramvay hizmeti alabileceğini gösteriyor. İzmit tramvay hattının 15 tane durağı bulunuyor. Bu durakların isimlerini şu şekilde saymak mümkün olabiliyor: