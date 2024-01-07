Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:46
Jülide İskenderoğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Jülide İskenderoğlu hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi
Jülide İskenderoğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknikerliği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Siyasî hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başladı. İskenderoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. İşte Jülide İskenderoğlu hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişine dair bilgiler;