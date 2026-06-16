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Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 18:16
Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam TV'de!
Macera ve fantastik öğeleri bir araya getiren Jumanji: Vahşi Orman, izleyicileri tehlikelerle dolu sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor. Jake Kasdan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, sürükleyici hikâyesi ve aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Filmin çekim yerleri, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu da sinemaseverler tarafından merak edilen detaylar arasında yer alıyor.