Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam TV’de!

JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU

Dört lise öğrencisi eski bir oyun konsolu bulup oynamaya başlar. Konsoldan seçtikleri oyunda mekanı orman olarak seçince kendilerine seçtikleri karakterler ile bu gizemli dünyada oynamaya başlarlar.

Ancak hesaba katmadıkları şey mekanın ve karakterlerin gerçek oluşudur. Lise öğrencileri seçtikleri karakterlerin bedeninde ormana düşer ve oyunu kazanmaya çalışır.