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Haberler Fotohaber Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 18:16

Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam TV'de!

Macera ve fantastik öğeleri bir araya getiren Jumanji: Vahşi Orman, izleyicileri tehlikelerle dolu sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor. Jake Kasdan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, sürükleyici hikâyesi ve aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Filmin çekim yerleri, vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu da sinemaseverler tarafından merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

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Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam TV’de!

2017 yapımı Jumanji: Vahşi Orman, macera ve aksiyonu bir araya getiren sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dwayne Johnson, Jack Black ve Kevin Hart'ın başrollerini paylaştığı filmde, eski bir video oyunu keşfeden dört gencin kendilerini oyunun içinde bulmasıyla başlayan sıra dışı olaylar konu ediliyor. Yapımın çekim yerleri, konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin ilgi gösterdiği detaylar arasında yer alıyor.

Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam TV’de!

JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU

Dört lise öğrencisi eski bir oyun konsolu bulup oynamaya başlar. Konsoldan seçtikleri oyunda mekanı orman olarak seçince kendilerine seçtikleri karakterler ile bu gizemli dünyada oynamaya başlarlar.

Ancak hesaba katmadıkları şey mekanın ve karakterlerin gerçek oluşudur. Lise öğrencileri seçtikleri karakterlerin bedeninde ormana düşer ve oyunu kazanmaya çalışır.

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Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam TV’de!

JUMANJI VAHŞİ ORMAN OYUNCULARI

Dwayne Johnson - Smolder Bravestone

Kevin Hart - Franklin "Moose" Finbar

Jack Black - Sheldon "Shelly" Oberon

Karen Gillan - Ruby Roundhouse

Nick Jonas - Seaplane McDonough

Bobby Cannavale - Russel Van Pelt

Rhys Darby - Nigel

William Tokarsky - Trader

Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam TV’de!

JUMANJI VAHŞİ ORMAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri 19 Eylül 2016 tarihinde Honolulu, Hawaii'de Kualoa Ranch doğa koruma alanında başladı. Film 8 Aralık 2016'da Atlanta , Georgia'da tamamlandı.

Jumanji Vahşi Orman filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam TV’de!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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