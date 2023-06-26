Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kabataş Erkek Lisesi taban puanları 2023: Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 26.06.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 13:56

Kabataş Erkek Lisesi taban puanları 2023: Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Kabataş Erkek Lisesi taban puanları gündeme geldi. İyi bir lisesinin hayalini kuran öğrenciler en yüksek puanla alım yapan liselerden biri olan Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları araştırmasına çıktı. Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. LGS tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Peki Kabataş Erkek Lisesi taban puanları açıklandı mı? 2023 Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

Kabataş Erkek Lisesi taban puanları 2023: Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

Kabataş Erkek Lisesi taban puanları 2023 yılı içinde merak ediliyor. LGS tercih maratonu başlıyor! Kılavuzun bugün erişime açılmasıyla birlikte LGS Kabataş Erkek Lisesi lise taban puanları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan taban puanları, bu sene de adayların gündeminde yer alıyor. İstanbul nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları tercihlerden hemen önce incelenmeye başlandı. İşte, 2023 Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

Kabataş Erkek Lisesi taban puanları 2023: Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

KABATAŞ ERKEK LİSESİ TABAN PUANLARI 2023:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve tavan puanları açıklanacak. Bu yıl için henüz listeler yayımlanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu ile puanların belli olması bekleniyor. Geçen seneye ait Kabataş Erkek Lisesi taban puanları aşağıdaki gibidir.

Geçtiğimiz yılın puanları için:

LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yıl Taban Puanı Yüzdelik Dilimi
2022 492.7264 0.08
2021 484.5656 0.10
2020 489.3159 0.08
2019 494.8246 0.11
2018 461.7276 0.14
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabataş Erkek Lisesi taban puanları 2023: Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlandı.

Adaylar kılavuzda tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin bilgileri öğreniyor:

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Takvime göre Liselere Geçiş Sistemi LGS, 4 Haziran 2023 tarihinde sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Ardından sonuçlar 23 Haziran tarihinde adaylar ile paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava ilişkin sonuçlar adayların erişimine açıldı. www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu sistemi üzerinden sınav sonuçları sorgulanıyor.

Kabataş Erkek Lisesi taban puanları 2023: Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları
SON DAKİKA