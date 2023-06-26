Kabataş Erkek Lisesi taban puanları 2023: Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Kabataş Erkek Lisesi taban puanları gündeme geldi. İyi bir lisesinin hayalini kuran öğrenciler en yüksek puanla alım yapan liselerden biri olan Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları araştırmasına çıktı. Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran Pazartesi yayınlanacak. LGS tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Peki Kabataş Erkek Lisesi taban puanları açıklandı mı? 2023 Kabataş Erkek Lisesi taban-tavan puan sıralaması, yüzdelik dilim ve kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Lise taban ve tavan puanları açıklanacak. Bu yıl için henüz listeler yayımlanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu ile puanların belli olması bekleniyor. Geçen seneye ait Kabataş Erkek Lisesi taban puanları aşağıdaki gibidir.
Geçtiğimiz yılın puanları için:
|Yıl
|Taban Puanı
|Yüzdelik Dilimi
|2022
|492.7264
|0.08
|2021
|484.5656
|0.10
|2020
|489.3159
|0.08
|2019
|494.8246
|0.11
|2018
|461.7276
|0.14