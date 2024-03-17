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Haberler Fotohaber KABİNE TOPLANTISI GÜNÜ VE TARİHİ MART 2024 | 18 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündemindeki konular neler?
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 12:50

KABİNE TOPLANTISI GÜNÜ VE TARİHİ MART 2024 | 18 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündemindeki konular neler?

Kabine Toplantısı günü ve saati gündemdeki yerini aldı. İç ve dış siyasette öne çıkan başlıkların değerlendirildiği toplantı son olarak 4 Mart Pazartesi günü düzenlenmişti. Son yapılan toplantıda fahiş fiyat artışı, seçim güvenliği ve terörle mücadelenin ele alınırken yeni düzenlenecek toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları için Beştepe'yi işaret etmişti. Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündemdeki konular neler? İşte detaylar.

KABİNE TOPLANTISI GÜNÜ VE TARİHİ MART 2024 | 18 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündemindeki konular neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı soruları yanıt arıyor. Türkiye iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor. Öğretmen atamaları konusunda Bakan Tekin, Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak sorusu binlerce öğretmenin gündeminde. 4 Mart'ta toplanan Kabine'in ardından binlerce öğretmenin gözü ve kulağı yeni toplantı tarihinde. Toplantı kararları ve sonuçları için Başkan Erdoğan açıklamaları anbean takip ediliyor. Peki, 18 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, ayrıntılar.

KABİNE TOPLANTISI GÜNÜ VE TARİHİ MART 2024 | 18 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündemindeki konular neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşti.

Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 18 Mart Pazartesi gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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KABİNE TOPLANTISI GÜNÜ VE TARİHİ MART 2024 | 18 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündemindeki konular neler?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini 31 Mart yerel seçim faaliyetlerinin oluşturması ön görülüyor.

Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Türkiye'nin Gazze diplomasisi ve öğretmen atamalarının da Kabine Toplantısı'nda yer alması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNÜ VE TARİHİ MART 2024 | 18 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündemindeki konular neler?

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

Kabine Toplantısı kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"FİLİSTİN MESELESİNİ ETRAFLICA KONUŞTUK"
Şubat'ın 12'sinde yaptığımız önceki kabinemizin ardından BAE ve Mısır'a gittik. Her iki ülkenin devlet başkanının davetine yaptığımız ziyaretlerimiz oldukça verimli, samimi ve başarılı geçti. Dubai'de düzenlenen ve onur konuğu olarak davet edildiğimiz Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katıldık. Devlet Başkanı Şeyh Muhammed'in yanısıra zirveye iştirak eden diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Kahire'de Cumhurbaşkanı sayın Sisi ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle Filistin meselesini etraflıca konuştuk. Gazze'deki katliamı durdurmak, yardımların sorunsuz ulaşmasını sağlamak amacıyla atabileceğimiz ortak adımları ele aldık. İnşallah yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bu konuları istişare etmek üzere ülkemizde ağırlayacağız. Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'la devam eden Karadeniz programı yaptık. Sağolsun Karadeniz her zaman olduğu gibi bizi muhabbetle bağrına bastı. Kardeşim İlham Aliyev, kazandığı seçimlerinin ardından 19 Şubat'ta ülkemize bir ziyaret gerçekleştirdi. Ertesi gün adli yargı, hakim ve cumhuriyet savcıları, idari yargı hakimlerimizin kura çekim törenindeydik. Kura töreninin ardından Arnavutluk Cumhurbaşkanı ve heyetini ağırladık.

"SEÇİM GÜNÜNE KADAR YAKLAŞIK 50 ŞEHİRDE VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞMAYI HEDEFLİYORUZ"
Seçim mitinglerimize Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Sakarya ve Adana'da devam ettik. Meydanları dolduran tüm kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. İstanbul trafiği için yeni bir nefes olarak gördüğümüz Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemini hizmete açtık. Miting maratonumuzu Manisa, Kütahya, Aydın'la sürdürdük. Kütahya'da ayrıca şehir hastanemizin hizmete açılış törenlerine katıldık. Mart ayının ilk gününü Antalya Diplomasi Forumu'na ayırdık. Bu sene üçüncüsü düzenlenen forumumuza yaklaşık 4 bin 700 kişi katıldı. Forum kapsamında 11 devlet ve hükümet başkanı ile biraraya geldik. Türkiye'nin başarılarının dünyanın farklı köşelerinde ilgiyle karşılandığını Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle bir kez daha görmüş olduk. Antalya'da şehir hastanemizi ve bağlantı yolunu hizmete açtık. Muğla ve Marmaris'te STK temsilcileriyle bir araya geldik. Seçim gününe kadar yaklaşık 50 şehirde vatandaşlarımızla buluşmayı hedefliyoruz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız 31 Mart seçimlerinin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için gereken hazırlıkları yaptılar. Her seçim gibi 31 Mart'ın da bir demokrasi şöleni havasında geçmesini sağlamakta kararlıyız. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize, milletimize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"ŞİMDİYE KADAR 46 BİN KONUT VE KÖY EVİNİ TESLİM ETTİK"
Bizim zihnimizde ve kalbimizde en üst sıralarda tuttuğumuz değişmez gündem maddeleri var. Deprem yaşayan şehirlerimizin ayağa kaldırılması bunlardan biridir. Hayatın normal ritmine kavuşması için çalışmayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 46 bin konut ve köy evini vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Amacımız tek bir vatandaşımızın bile mağduriyetine meydan vermeden, hiç kimseye mahçup olmadan bu süreci suhuletle tamamlamaktır.

KABİNE TOPLANTISI GÜNÜ VE TARİHİ MART 2024 | 18 Mart Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, gündemindeki konular neler?

"TERÖRLE MÜCADELEYİ SINIRLARIMIZ İÇİNDE VE DIŞINDA ÖNÜMÜZE ÇIKAN ENGELLERE ALDIRMADAN KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kararlılıkla devam ettiriyoruz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Suriye sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma amacımız bakidir. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul edene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız. Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Balkanlar, Orta Asya, Karadeniz, Kuzey Afrika, Ege'den Güney Asya'ya kadar çok daha büyük bir coğrafyanın kalbidir. Bir yerde bize ne şuradan, buradan diye bir ifade duyarsanız bilin ki bunu söyleyen ya zır cahil ya da gönüllü veya görevli 5. kol elemanıdır.

"BİZİM SÖMÜRGEMİZ YOK VE HİÇ OLMADI"
Bizim sömürgemiz yok. Karşılıksız gelir getirecek kaynaklarımız yok. Binlerce yıllık devlet tecrübemiz var, insanlığı kendimize hayran bırakacak milli hasletlerimiz ve çalışma vasfımız var. Dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Sahip olduğumuz her şeyi dişimiz ve tırnağımızla kazıyarak, gerektiğinde canımız ve kanımızla yoğurarak kazandık. Geleceğe güvenle bakabilmemizi sağlayan özgüvenimizi bu şekilde inşa ettik. Şimdi önümüzde çözüm bekleyen 3-5 mesele var diye bu muhteşem mirasa sırtımızı mı döneceğiz? Daha çok mücadele etmemiz gerekiyor diye diz çökmemizi bekleyen emperyalistlere ve araçlarına teslim mi olacağız? Hayır, asla! Etrafımızda yaşananları görüyorsunuz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzun mücadelenin altından hem işgal edilen toprakları hem Karabağ'ı nasıl özgür hale getirdiklerine hep beraber şahit olduk. Rusya-Ukrayna savaşının nasıl başladığını, bugüne nasıl geldiğini ve nereye gittiğini hep birlikte takip ediyoruz. Suriye'nin gözlerimizin önünde nasıl parçalanmaya çalışıldığını gayet iyi biliyoruz.

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