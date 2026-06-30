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Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan açıkladı: 30 Haziran Kabine Toplantısı gündemi neler?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 21:25
Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan açıkladı: 30 Haziran Kabine Toplantısı gündemi neler?
30 Haziran Salı günü Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Saat 16.49'da başlayan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları canlı yayında kamuoyu ile paylaştı. Görüşmede NATO Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi, "Terörsüz Türkiye" hedefi, temmuz ayı memur ve emekli maaş düzenlemeleri ile enflasyonla mücadele başlıkları ele alındı.