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Giriş Tarihi: 30.06.2026 21:25

Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan açıkladı: 30 Haziran Kabine Toplantısı gündemi neler?

30 Haziran Salı günü Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Saat 16.49'da başlayan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları canlı yayında kamuoyu ile paylaştı. Görüşmede NATO Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi, "Terörsüz Türkiye" hedefi, temmuz ayı memur ve emekli maaş düzenlemeleri ile enflasyonla mücadele başlıkları ele alındı.

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Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan açıkladı: 30 Haziran Kabine Toplantısı gündemi neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmenin ardından Erdoğan, alınan kararları canlı yayında açıkladı. Gündemde NATO Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi, "Terörsüz Türkiye" süreci, temmuz ayı memur ve emekli maaş düzenlemeleri ile enflasyonla mücadele başlıkları yer aldı.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan açıkladı: 30 Haziran Kabine Toplantısı gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISI SONRA ERDİ!

Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tamamlandı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan, canlı yayında alınan kararları açıkladı. Görüşmede iç ve dış politika başlıklarının yanı sıra ekonomi, güvenlik ve sosyal destek konuları ele alındı.

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Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan açıkladı: 30 Haziran Kabine Toplantısı gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ?

Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında şu başlıklar yer aldı:

NATO Liderler Zirvesi'nin değerlendirilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmenin yansımaları

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin son gelişmeler

Memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında yapılacak zam oranları

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan ekonomi politikaları

Bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları

Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan açıkladı: 30 Haziran Kabine Toplantısı gündemi neler?

KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

2025 yılı boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve hedeflerine daha da yaklaşması için ter döken herkese teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Devletimizin bekasını ve insanımızın huzurunu temin uğrunda can veren kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnettarlığımı ifade ediyorum. Özellikle geçen hafta DEAŞ'lı teröristlerin hayattan kopardığı 3 emniyet mensubumuza bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin her biri metanet abidesi olan muhterem ailelerine, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti olarak 86 milyon insanı ve yurt dışındaki 7 milyonu aşkın vatandaşıyla büyük bir aile olduklarını belirtti.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan açıkladı: 30 Haziran Kabine Toplantısı gündemi neler?

2026 yılının ilk kabine toplantısını biraz önce gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, güvenlik, dış politika, ekonomi ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok kritik meseleyi etraflıca değerlendirdiklerini, milletin hayrına olacak önemli kararlar aldıklarını ifade etti. Son üç haftada millete hizmet yolunda neler yapıldığını paylaşan Başkan Erdoğan, 16 Aralık'ta barış, istikrar ve refah üreten dış politika temasıyla düzenlenen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda dünyanın dört bir yanında devleti başarıyla temsil eden büyükelçilerle bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Erdoğan, belirsizliğin arttığı, çıkar kavgasının kızıştığı mevcut küresel konjonktürde hem diplomatik zeminde hem de diğer alanlarda güçlü bir varlık gösterdiklerini, hiç çekinmeden, eğilmeden, bükülmeden, hiç kimseye minnet etmeden ülkenin hak ve hukukunu her platformda cesaretle savunduklarını vurguladı.

Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan açıkladı: 30 Haziran Kabine Toplantısı gündemi neler?


Biz tabii ki bunlara kulak asmayacak, çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Gerekirse bin düşünüp bir söyleyecek, Türkiye'nin menfaatlerini her daim koruyacak, kollayacak ve yücelteceğiz. Çünkü bizim üzerimizde milletin emaneti var. Bizim üzerimizde 86 milyonun hakkı var, sorumluluğu var. Bizim omuzlarımızda umutlarını büyük ve güçlü Türkiye'ye bağlamış yüz milyonların mesuliyeti var. Hep söylüyorum, bizim sırtımızda yumurta küfesi var. Biz iç politikayı da dış politikayı da ilkelerle yapan, akılla ve vicdanla yapan bir hükümetiz. Böyle bir kadroyuz. Dünyanın neresinde olursa olsun siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela meselesinde de hem Türkiye için hem dost Venezuela halkı için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz."

Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Başkan Erdoğan açıkladı: 30 Haziran Kabine Toplantısı gündemi neler?

"HAK SAHİPLERİMİZİN YENİ YUVALARINDA AĞIZ TADIYLA OTURMALARINI DİLİYORUM"

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasının iktidarlarının yaklaşık 3 yıldır birinci önceliği olduğunu vurgulayarak, "Hükümet bu enkazın altında kalır." diyen istismarcılara meydanı terk etmediklerini dile getirdi.

Asrın felaketinin üstesinden, asrın dayanışması ve seferberliğiyle gelmeyi başardıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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