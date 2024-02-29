Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
15:27
Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Mart ayı Kabine Toplantısı gündemi ve konuları
Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Türkiye gündemini meşgul eden iç ve dış siyasette öne çıkan konuların değerlendirildiği toplantı son olarak 12 Şubat'ta düzenlenmişti. Normal şartlarda iki haftada bir düzenlenen toplantı için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?