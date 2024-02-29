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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Mart ayı Kabine Toplantısı gündemi ve konuları
Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:27

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Mart ayı Kabine Toplantısı gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Türkiye gündemini meşgul eden iç ve dış siyasette öne çıkan konuların değerlendirildiği toplantı son olarak 12 Şubat'ta düzenlenmişti. Normal şartlarda iki haftada bir düzenlenen toplantı için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Mart ayı Kabine Toplantısı gündemi ve konuları

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye'nin iç ve dış siyasetindeki gelişmelerle takip ediliyor. Ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Mart ayı Kabine Toplantısı gündemi ve konuları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor.

Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamadı.

Yeni toplantının ise mart ayında yapılması bekleniyor.

Toplantı tarihi ve saati için resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Mart ayı Kabine Toplantısı gündemi ve konuları

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde başvuruları alınmaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu'nun değerlendirilmesi beklenirken, 8. Yargı Paketi ve 31 Mart Seçimleri'nin de gündemde yer alması öngörülüyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Mart ayı Kabine Toplantısı gündemi ve konuları
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