Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Mart ayı Kabine Toplantısı gündemi ve konuları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor.

Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamadı.

Yeni toplantının ise mart ayında yapılması bekleniyor.

Toplantı tarihi ve saati için resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.