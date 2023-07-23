Yeni Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Temmuz 2023 Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, olacak mı? İşte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ve kararları

"Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir, deprem mağdurlarımızın sıkıntılarını çözmektir. Son Adıyaman ziyaretimizde vatandaşlarımızın yolumuzu keserek açtığı o pankartı asla unutmadık ve unutmayacağız. Depremzedelerimizi, iyilik etmeden başa kakan namertlere muhtaç eylemeyeceğiz. Sandıkta milletten yediği tokadın acısını afetzedelerden çıkaran faşist zihniyete rağmen, oylarının rengine ve siyasi tercihlerine bakmadan deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz."

ULAŞTIRMA YATIRIMLARI

Başkan Erdoğan, her bayramda ulaştırma yatırımlarının ne kadar büyük bir hizmet olduğunun daha net görüldüğüne işaret ederek, daha önce trafikten ve bozuk yollardan dolayı eziyete dönüşen seyahatlerin, yatırımlar sayesinde artık keyifle yapıldığını söyledi.

"Yol medeniyettir" şiarıyla başlattıkları ulaştırma hamleleriyle Türkiye'ye çağ atlattıklarını belirten Erdoğan, otomobille 1,5 saat, feribotla 45-60 dakika süren İzmit Körfezi geçişini Osmangazi Köprüsü ile 5 dakikaya indirdiklerini anımsattı.

"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK"

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğaz geçiş süresini 6 dakikaya düşürdüklerini aktararak, "Osmangazi Köprüsü 24 Haziran Cumartesi günü 111 bin 770 araç geçişiyle bir rekora daha imza attı. Açılışından itibaren bugüne Osmangazi Köprüsü 70 milyon araç geçişiyle zamandan, yakıttan ve çevreden toplam 1,7 milyar dolarlık tasarruf sağladı." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsünde de önceki yıla göre araç geçiş sayısında yüzde 55 oranında artış yakalandığını dile getiren Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ise günlük ortalama 100 binden fazla araç geçişiyle kamu özel işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.