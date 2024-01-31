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Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 16:30

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, masada hangi konular var?

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi gündemini takip eden vatandaşlar için gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Yeni yılın ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Gözler ikinciye çevrildi. Türkiye'nin gündeminin ele alındığı toplantılarda en son SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam görüşülmüş ve Beştepe'deki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek zam oranını duyurmuştu. Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği toplantının gündemini öğretmen atamalarının oluşturması bekleniyor. 31 Ocak bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, masada hangi konular var?

Birçok gündemin değerlendirilmesini bekleyen vatandaşlar kabine toplantısı ne zaman sorgulamalarına başladılar. Bu seneki atamalar için geçtiğimiz yıl sonunda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Bakan Tekin müjdeyi vermişti. Tekin: "Önümüzdeki kabine toplantısında görüşülecek" olduğunu belirtmişti. İşte kabine toplantısı hakkında tüm detaylar

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, masada hangi konular var?

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

2024 yılının ilk kabine toplantısı Meclis'in açılış tarihi olan 16 Ocak'ta gerçekleşti. İki haftada bir gerçekleştirilen kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.

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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, masada hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, KAÇTA?

Toplantının önümüzdeki hafta 5 Şubat 2024 günü gerçekleşmesi ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Yeni toplantı tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, masada hangi konular var?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Toplantıda öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Toplantıda ele alınacak konular önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacak.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, masada hangi konular var?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." dedi

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