KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 31 Ocak bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, masada hangi konular var?

Giriş Tarihi: 31.01.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
16:30
Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi gündemini takip eden vatandaşlar için gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Yeni yılın ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Gözler ikinciye çevrildi. Türkiye'nin gündeminin ele alındığı toplantılarda en son SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam görüşülmüş ve Beştepe'deki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek zam oranını duyurmuştu. Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği toplantının gündemini öğretmen atamalarının oluşturması bekleniyor. 31 Ocak bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı, masada hangi konular var?