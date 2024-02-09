Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
15:36
KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 9 Şubat bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? Gündemde öğretmen ataması var
Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı gerçekleşti. Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi gündemini takip eden vatandaşlar için gözler ikinci toplantı için Kabine Toplantısı takvimine çevrildi. Türkiye'nin gündeminin ele alındığı toplantılarda en son SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam görüşülmüş ve Beştepe'deki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek zam oranını duyurmuştu. Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği toplantının gündemini öğretmen atamalarının oluşturması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi konular gündemde?