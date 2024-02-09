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Haberler Fotohaber KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 9 Şubat bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? Gündemde öğretmen ataması var
Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 15:36

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 9 Şubat bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? Gündemde öğretmen ataması var

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı gerçekleşti. Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi gündemini takip eden vatandaşlar için gözler ikinci toplantı için Kabine Toplantısı takvimine çevrildi. Türkiye'nin gündeminin ele alındığı toplantılarda en son SSK ve Bağ-Kur emekliliklerine ilave zam görüşülmüş ve Beştepe'deki toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek zam oranını duyurmuştu. Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiği toplantının gündemini öğretmen atamalarının oluşturması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı, hangi konular gündemde?

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 9 Şubat bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? Gündemde öğretmen ataması var

Birçok yeni kararın değerlendirilmesini bekleyen vatandaşlar kabine toplantısı ne zaman sorgulamalarına başladılar. Bu seneki atamalar için geçtiğimiz yıl puanlarını alan öğretmenler Kabine Toplantısında görüşülmesini bekliyor. Peki, 2. kabine toplantısı ne zaman? İşte ayrıntılar

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 9 Şubat bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? Gündemde öğretmen ataması var

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılının ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırması başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almadığı için yapılamadı.

Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı fakat Kabine'nin 12 Şubat 2024 Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

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KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 9 Şubat bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? Gündemde öğretmen ataması var

ÖĞRETMEN ATAMASI KABİNENİN GÜNDEMİNDE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 9 Şubat bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? Gündemde öğretmen ataması var

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." dedi

KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 9 Şubat bugün Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı olacak mı? Gündemde öğretmen ataması var

16 OCAK TARİHLİ SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı 16 Ocak 2024 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantının önemli gündem maddesi terörle mücadele operasyonları oldu.

Kabine'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomasi trafiği, Kızıldeniz'deki gerilim, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlar ve yurt içinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar da ele alındı.

Başkan Erdoğan, toplantının ardından Kabine kararlarını millete sesleniş konuşması ile kamuoyuna duyurdu.

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