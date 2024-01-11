Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
07:58
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları
Kabine Toplantısı var mı yok mu 11 Ocak Perşembe günü yeniden gündemdeki yerini aldı. Yeni yılın ilk toplantısını bekleyen vatandaşlar, özellikle emekliye zam konusunda yapılan çalışmalar özelinde açıklamalara odaklanmış durumda. Genellikle Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni kararlar beklenecek. İlgililer; Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta, Kabine gündeminde neler gibi sorulara yanıt arıyor.