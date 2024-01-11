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Giriş Tarihi: 11.01.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 07:58

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı var mı yok mu 11 Ocak Perşembe günü yeniden gündemdeki yerini aldı. Yeni yılın ilk toplantısını bekleyen vatandaşlar, özellikle emekliye zam konusunda yapılan çalışmalar özelinde açıklamalara odaklanmış durumda. Genellikle Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni kararlar beklenecek. İlgililer; Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta, Kabine gündeminde neler gibi sorulara yanıt arıyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı aldıkları talimat ile emekli zammı üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan sonucun toplantı sonrası gündeme gelmesi bekleniyor. 2024 yılının ilk toplantı için geri sayım işliyor. 11 Ocak bugün Kabine Toplantısı var mı? İşte, Kabine gündemi ve konuları...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

11 OCAK BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son 6 Aralık tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Yılın ilk toplantısı için geri sayım başladı.

Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu için gözler 11 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı günlük programında henüz toplantı yer almıyor. Açıklama geldiği takdirde haberimizdeki yerini alacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekli zammı olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı yok mu? İşte beklenen Kabine gündemi ve konuları

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler:

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyerek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.

Bilindiği gibi Türkiye en fazla deprem riski taşıyan beşinci ülkedir. 6 Şubat depreminde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak, deprem gerçeğiyle yüzleşmek, tehlikeyi kabullenmek ve ona göre hareket etmek demektir. Depreme dayanıklı binalar yapmak tek çözüm yoludur. Kentsel dönüşüm dediğimiz adımı attık.

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