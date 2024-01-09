Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Başkan Erdoğan açıklamalarında! 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı soruları gündemdeki sıcaklığını artırmış durumda. Bu yıl ilk kez bir araya gelecek Kabine gündemi ve konuları araştırılıyor. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların görüşüldüğü toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Yapılması halinde masada emekli zammı ile ilgili çalışmanın yer alacağı öngörülüyor. Yılın ilk Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak ediliyor. Peki, 9 Ocak bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, konu ile ilgili detaylar…