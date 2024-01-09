Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Başkan Erdoğan açıklamalarında! 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:30

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Başkan Erdoğan açıklamalarında! 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı toplantı son olarak 6 Aralık'ta yapılmıştı. Yeni haftaya girilmesiyle beraber yılın ilk toplantı tarihi için araştırmalar hız kazandı. Yapılması halinde masada öncelikli olarak emekli zammı konusunun olması bekleniyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları merak ediliyor. Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları için Başkan Erdoğan açıklamasında. Peki, 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu, Kabine gündeminde neler var? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Başkan Erdoğan açıklamalarında! 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı soruları gündemdeki sıcaklığını artırmış durumda. Bu yıl ilk kez bir araya gelecek Kabine gündemi ve konuları araştırılıyor. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların görüşüldüğü toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Yapılması halinde masada emekli zammı ile ilgili çalışmanın yer alacağı öngörülüyor. Yılın ilk Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak merak ediliyor. Peki, 9 Ocak bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, konu ile ilgili detaylar…

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Başkan Erdoğan açıklamalarında! 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

9 OCAK 2024 BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 6 Aralık 2023 tarihinde yapılmıştı.

Genellikle iki haftada bir gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak konusu oldu. Kabine Toplantısı tarihi için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Başkan Erdoğan açıklamalarında! 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı günlük programında toplantı tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekli zammı olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.

Yılın ilk Kabine Toplantısı için açıklama geldiği takdirde haberimizde yer verilecektir.

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Başkan Erdoğan açıklamalarında! 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekli zammı olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Başkan Erdoğan açıklamalarında! 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?

6 ARALIK TARİHLİ SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

6 Aralık tarihinde yapılan son Kabine Toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek toplantı kararları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyerek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek.

Bilindiği gibi Türkiye en fazla deprem riski taşıyan beşinci ülkedir. 6 Şubat depreminde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu coğrafyada yaşamak, deprem gerçeğiyle yüzleşmek, tehlikeyi kabullenmek ve ona göre hareket etmek demektir. Depreme dayanıklı binalar yapmak tek çözüm yoludur. Kentsel dönüşüm dediğimiz adımı attık.

SON DAKİKA