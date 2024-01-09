Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
08:30
Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Gözler Başkan Erdoğan açıklamalarında! 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Türkiye'nin ekonomi ve siyasi gündeminin ele alındığı toplantı son olarak 6 Aralık'ta yapılmıştı. Yeni haftaya girilmesiyle beraber yılın ilk toplantı tarihi için araştırmalar hız kazandı. Yapılması halinde masada öncelikli olarak emekli zammı konusunun olması bekleniyor. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları merak ediliyor. Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları için Başkan Erdoğan açıklamasında. Peki, 9 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu, Kabine gündeminde neler var? İşte, detaylar...