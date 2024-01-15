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Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:32

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Erdoğan'da! 15 Ocak Kabine Toplantısı var mı, gündemi ve konuları neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları 15 Ocak Pazartesi günü için yanıt arıyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin ele alınacağı kritik toplantıda ekonomiye ilişkin konuların da istişare edilmesi bekleniyor. Yapılması durumunda masada terörle mücadele ve güvenlik başta olmak üzere emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi gibi konuların yer alacağı öngörülüyor. Bu kapsamda yeni yılın ilk toplantı tarihi yanı sıra Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları Başkan Erdoğan açıklaması ile duyurulacak. Peki, 15 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu, Kabine gündeminde neler var? İşte, detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Erdoğan’da! 15 Ocak Kabine Toplantısı var mı, gündemi ve konuları neler?

Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bugün var mı soruları yeniden gündemdeki sıcaklığını artırdı. Ekonomi ve siyasi ile ilgili başlıkların istişare edildiği Kabine gündemi ve konuları merak ediliyor. Yapılması halinde toplantının öncelikli gündem maddesinin terörle mücadele ve güvenlik olması bekleniyor. Bu kapsamda yılın ilk Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak milyonlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl ilk kez yapılacak toplantı kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak. Peki, 15 Ocak Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte, ayrıntılar…

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Erdoğan’da! 15 Ocak Kabine Toplantısı var mı, gündemi ve konuları neler?

15 OCAK BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 6 Aralık 2023 tarihinde düzenlenmişti.

Genellikle iki haftada bir gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Kabine Toplantısı tarihi için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Erdoğan’da! 15 Ocak Kabine Toplantısı var mı, gündemi ve konuları neler?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Yılın ilk Kabine Toplantısı'nın bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Erdoğan’da! 15 Ocak Kabine Toplantısı var mı, gündemi ve konuları neler?

KABİNE GELECEK HAFTA TOPLANACAK!

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, bu hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Erdoğan’da! 15 Ocak Kabine Toplantısı var mı, gündemi ve konuları neler?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve öğretmen atamaları olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekliye ek zam olup olmayacağı refah payı miktarı gibi konular Kabine ile bekleniyor.

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