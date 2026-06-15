Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi

Orta Doğu'daki Gelişmeler Değerlendirilecek

Kabinenin dış politika ajandasında küresel dengeleri doğrudan etkileyen Orta Doğu'daki son gelişmeler önemli bir yer tutacak. Özellikle ABD, İsrail ve İran hattındaki son askeri ve diplomatik hareketlilik ile olası küresel anlaşma süreçleri çok boyutlu olarak analiz edilecek.

Gazze ve Doğu Akdeniz Masada

Toplantının öncelikli insani gündem maddelerinden biri Gazze'deki dramın son bulması ve insani durumun hızla iyileştirilmesine yönelik atılacak yeni adımlar olacak. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi, bölgede kalıcı istikrarın ve barışın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yürüttüğü mekik diplomasisi ve diplomatik girişimler masaya yatırılacak.