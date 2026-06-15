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Haberler Fotohaber Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi
Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:10 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 07:15

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kritik bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine gündemi ile hem iç hem dış siyasetteki gelişmeleri masaya yatıracak. Ankara'nın uluslararası trafiğini belirleyecek Nato Zirvesi ise toplantının en önemli konu başlıkları arasında. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geliyor. Yoğun bir gündemle toplanacak kurulda, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı tarihi zirvenin hazırlıkları ve bölgedeki son gelişmeler en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek. Gözler, millete sesleniş konuşması yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kritik toplantı 15 Haziran 2026 Pazartesi günü Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Genellikle öğleden sonra saat 15.00 ile 16.00 civarında başlayan görüşmelerde net bir saat duyurulmadı. Resmi açıklamaların ise akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Ankara'daki Büyük Buluşma: NATO Zirvesi Hazırlıkları Gözden Geçirilecek

Kabine toplantısında, Ankara'nın ev sahipliği yapacağı ve 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Zirvesi için yürütülen hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Başkentin fiziki altyapısından en üst düzey güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir yelpazedeki stratejik çalışmalar masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi

Orta Doğu'daki Gelişmeler Değerlendirilecek

Kabinenin dış politika ajandasında küresel dengeleri doğrudan etkileyen Orta Doğu'daki son gelişmeler önemli bir yer tutacak. Özellikle ABD, İsrail ve İran hattındaki son askeri ve diplomatik hareketlilik ile olası küresel anlaşma süreçleri çok boyutlu olarak analiz edilecek.

Gazze ve Doğu Akdeniz Masada

Toplantının öncelikli insani gündem maddelerinden biri Gazze'deki dramın son bulması ve insani durumun hızla iyileştirilmesine yönelik atılacak yeni adımlar olacak. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi, bölgede kalıcı istikrarın ve barışın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yürüttüğü mekik diplomasisi ve diplomatik girişimler masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi

Terörsüz Türkiye Sürecinde Son Durum

Kabinenin en hayati iç güvenlik başlıklarından biri hiç şüphesiz "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan adımlar olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin sahadaki son gelişmeler ve aktörlerin pozisyonları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi

Ekonomideki Son Göstergeler

Makroekonomik istikrarı kalıcı hale getirmek adına kabine toplantısında ekonomideki son gelişmeler de masaya yatırılacak. 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin temel ekonomik göstergeler ve para piyasalarındaki durum incelenirken, sürdürülebilir büyümenin korunması hedeflenecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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