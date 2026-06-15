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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi
Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:10
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 07:15
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenen Kabine gündemi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kritik bir zirveye daha ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine gündemi ile hem iç hem dış siyasetteki gelişmeleri masaya yatıracak. Ankara'nın uluslararası trafiğini belirleyecek Nato Zirvesi ise toplantının en önemli konu başlıkları arasında. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?