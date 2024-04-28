Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, yarın var mı yok mu? Gözler Başkan Erdoğan’da! Kabine Toplantısı gündemi ve konuları

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, yarın var mı yok mu sorularına yanıt aranıyor. Türkiye iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor. Öğretmen atamaları konusunda Bakan Tekin, Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak sorusu binlerce öğretmenin gündeminde. On binlerce öğretmen adayı toplantı kararları ve sonuçları için Başkan Erdoğan açıklamalarına dikkat kesildi. Peki, 29 Nisan 2024 Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, ayrıntılar