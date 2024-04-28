Giriş Tarihi: 28.04.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
13:59
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, yarın var mı yok mu? Gözler Başkan Erdoğan'da! Kabine Toplantısı gündemi ve konuları
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yeni hafta ile birlikte gündemdeki yerini aldı. İç ve dış siyasette öne çıkan konuların değerlendirildiği toplantı son olarak 16 Nisan tarihinde düzenlenmişti. İlk olarak öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. On binlerce öğretmen adayının gözü Beştepe'de olacak. Kabine Toplantısı gündemi ve konuları merak ediliyor. Peki, 29 Nisan 2024 Pazartesi Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Kabine gündeminde neler var? İşte detaylar…