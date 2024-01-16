Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
07:20
Kabine toplantısı ne zaman BELLİ OLDU! Yılın ilk toplantı ne zaman, bugün mı yapılacak?
Kabine Toplantısı, emekliye maaş artışlarını içeren düzenleme için bekleyen binlerce vatandaşın gündemini meşgul ediyordu. Yeni yılın ilk toplantı tarihi belli oldu. Son olarak 6 Aralık tarihinde yapılan Kabine toplantısı için tarih duyuruldu. Gözler toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü, saat kaçta? İşte, detaylar…