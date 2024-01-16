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Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 07:20

Kabine toplantısı ne zaman BELLİ OLDU! Yılın ilk toplantı ne zaman, bugün mı yapılacak?

Kabine Toplantısı, emekliye maaş artışlarını içeren düzenleme için bekleyen binlerce vatandaşın gündemini meşgul ediyordu. Yeni yılın ilk toplantı tarihi belli oldu. Son olarak 6 Aralık tarihinde yapılan Kabine toplantısı için tarih duyuruldu. Gözler toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü, saat kaçta? İşte, detaylar…

Kabine toplantısı ne zaman BELLİ OLDU! Yılın ilk toplantı ne zaman, bugün mı yapılacak?

Yeni yılın ilk toplantısı için süren bekleyiş son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih belli oldu. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak kararlarda. Peki; Kabine toplantısı bugün mü yapılacak, saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman BELLİ OLDU! Yılın ilk toplantı ne zaman, bugün mı yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
2024 yılının ilk kabine toplantısı 16 Ocak bugün gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 1 aylık aradan sonra Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında SSK, Bağ-Kur emeklisi için ek iyileştirme ve taban aylıklar ana gündemiyle toplanıyor. Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15:30-16:00 sularında Külliye'de başlaması bekleniyor.

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Kabine toplantısı ne zaman BELLİ OLDU! Yılın ilk toplantı ne zaman, bugün mı yapılacak?

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı gündeminin emeklilerin maaş düzenlemesi ve öğretmen atamaları olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı. Emekli aylığı için ek artışların olup olmayacağı gibi konular Kabine ile bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman BELLİ OLDU! Yılın ilk toplantı ne zaman, bugün mı yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öğretmen adaylarının beklediği öğretmen atamaları hakkında Bakan Tekin, şunları söylemişti;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir."

Kabine toplantısı ne zaman BELLİ OLDU! Yılın ilk toplantı ne zaman, bugün mı yapılacak?
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