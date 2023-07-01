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Haberler Fotohaber Kabotaj Bayramı ne zaman 2023? Kabotaj ne demek, Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır, kaçıncı yılı? İşte anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 01.07.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 08:18

Kabotaj Bayramı ne zaman 2023? Kabotaj ne demek, Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır, kaçıncı yılı? İşte anlamı ve önemi

Kabotaj Kanunu kabul tarihi kapsamında kutlanan 2023 Kabotaj Bayramı ne zaman, bugün mü sorularına yanıt aranıyor. Denizciler için oldukça önem arz eden bu özel günde araştırmalar hız kazandı. Her yıl çeşitli organizasyonlarla kutlanan Türk denizcilik günü için öncelikle kabotaj ne demek sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kabotaj Bayramı önemi nedir, neden kutlanır, kaçıncı yılı gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Peki, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? İşte, tüm merak edilenler…

Kabotaj Bayramı ne zaman 2023? Kabotaj ne demek, Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır, kaçıncı yılı? İşte anlamı ve önemi

Türkiye'de her yıl şanlı zaferler ile anılan denizciliğin tarihine dair en önemli günler arasında yer alan Kabotaj Bayramı kutlanıyor. Uzun yıllardır kutlanan bayrama dair araştırmalar başladı. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kara suları ve limanları arasında deniz taşımacılığı haklarını koruyan kanun Temmuz ayında kutlanıyor. Peki, Kabotaj Bayramı ne zaman 2023? İşte, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı önemi ve tarihçesi…

Kabotaj Bayramı ne zaman 2023? Kabotaj ne demek, Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır, kaçıncı yılı? İşte anlamı ve önemi

KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇINCI YILI 2023?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanıyor. Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen Kabotaj Bayramı'nın 97. yılı kutlanıyor.

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Kabotaj Bayramı ne zaman 2023? Kabotaj ne demek, Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır, kaçıncı yılı? İşte anlamı ve önemi

KABOTAJ NE DEMEK?

Bir devletin, kendi limanları arasında deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalığa kabotaj adı verilir. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer alır.

Kabotaj Bayramı ne zaman 2023? Kabotaj ne demek, Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır, kaçıncı yılı? İşte anlamı ve önemi

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

Ülkemizde, 20 Nisan 1926 Tarihinde kabul edilmiş olan kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, "Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır" hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz gününü "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutluyoruz.

Kabotaj Bayramı ne zaman 2023? Kabotaj ne demek, Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır, kaçıncı yılı? İşte anlamı ve önemi

Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.

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