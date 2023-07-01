Kabotaj Bayramı ne zaman 2023? Kabotaj ne demek, Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır, kaçıncı yılı? İşte anlamı ve önemi

Kabotaj Kanunu kabul tarihi kapsamında kutlanan 2023 Kabotaj Bayramı ne zaman, bugün mü sorularına yanıt aranıyor. Denizciler için oldukça önem arz eden bu özel günde araştırmalar hız kazandı. Her yıl çeşitli organizasyonlarla kutlanan Türk denizcilik günü için öncelikle kabotaj ne demek sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kabotaj Bayramı önemi nedir, neden kutlanır, kaçıncı yılı gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Peki, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? İşte, tüm merak edilenler…