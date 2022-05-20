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Haberler Fotohaber Kadeş Antlaşması Maddeleri - Kadeş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi
Giriş Tarihi: 20.05.2022 14:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 14:35

Kadeş Antlaşması Maddeleri - Kadeş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Kadeş Antlaşması dünya tarihini değiştirme özelliğine sahip olması nedeniyle bilinmektedir. İnsanın var olduğu dönemden bu yana çeşitli savaşlar ve anlaşmalar olmuştur. Kadeş antlaşması önem itibari ile tarihin ilk yazılı antlaşması olarak bilinmektedir. Tarih boyunca var olan anlaşmaların insanlık tarihini değiştiren öneme sahip olduğunu söylemek gerekir. Kadeş antlaşması maddeleri - Kadeş antlaşması sonuçları, nedeni, tarafları, tarihi ve önemi nedir? Detaylarda yazımızın yanıtını bulabilirsiniz.

Kadeş Antlaşması Maddeleri - Kadeş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Dünya tarihi çok sayıda anlaşmaya tanıklık etmiştir. Fakat tarih kitaplarının tozlu sayfalarını okuduğumuz zaman her zaman ilkler dikkat çeker. Kadeş antlaşması da bu özelliği ile diğerlerinden bir noktada ayrılmaktadır. Dünya tarihinin ilk yazılı antlaşması olma özelliğine sahip olan Kadeş antlaşması, iki taraf içinde geçerliliğini yazılı bir metne dayanması üzerinden almaktadır. Kadeş antlaşması maddeleri nelerdir? Kadeş antlaşması sonuçları? Kadeş antlaşması hangi devletler tarafından imzalandı? Bu soruları içeriğimizde bulabilirsiniz.

Kadeş Antlaşması Maddeleri - Kadeş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Kadeş Antlaşması Kimler Arasında İmzalanmıştır?

Kadeş antlaşması kimler arasında olmuştur, tarihsel açıdan incelediğimiz zaman 1280 senesinde Mısırlılar ve Hititler arasında imzalanan bu anlaşma hakkında merak edilen konulardan biridir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi tarihin ilk yazılı antlaşması olma özelliği taşımaktadır.

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Kadeş Antlaşması Maddeleri - Kadeş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Dünya tarihinde her zaman anlaşmaların var olduğunu biliyoruz. Fakat yazılı anlaşmaların sözlü anlaşmalara oranla geçerliliği daha fazladır. Savaşın büyük öneme sahip olması yanında, geçerliliğini gösteren en önemli unsuru yazılı metne sahip olmasıdır. Bu nedenle önemi oldukça fazladır.

Kadeş Antlaşması Maddeleri - Kadeş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Kadeş Antlaşması Kimler Arasında Yapılmıştır?

Hititler ve Mısırlılar arasında olan bu antlaşması sırasında çıkan isyan ile Muvattalli öldürülmüş, onun yerine geçen 3. Hattuşili tarafından anlaşma imzalanmıştır. BU anlaşma dünya tarihinde, eşitli ilkesi taşıması açısından bir ilktir. Çivi yazısı ile yazılmıştır. Gümüş plaklar üzerine Akatça olarak yazılması ve kralın mührü ile birlikte kraliçe mührünün yer aldığı bilinmektedir. O zamanlarda kadına verilen değeri gözler önüne seren bir durum olarak kabul edilir.

Kadeş Antlaşması Maddeleri - Kadeş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Anlaşma, savaşın galibi olmayacak gibi görülmesi nedeniyle imzalanmıştır. Anlaşmanın imzalanması ile birlikte savaşın bitmesine karar verilmiştir. Savaş hakkında devletlerin kaynaklarında farklı bilgiler yer almaktadır. Mısır kaynaklarında Mısır'ın kazandığı, Hitit kaynaklarında ise Hititlerin kazandığı yazar.

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