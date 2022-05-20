Kadeş Antlaşması dünya tarihini değiştirme özelliğine sahip olması nedeniyle bilinmektedir. İnsanın var olduğu dönemden bu yana çeşitli savaşlar ve anlaşmalar olmuştur. Kadeş antlaşması önem itibari ile tarihin ilk yazılı antlaşması olarak bilinmektedir. Tarih boyunca var olan anlaşmaların insanlık tarihini değiştiren öneme sahip olduğunu söylemek gerekir. Kadeş antlaşması maddeleri - Kadeş antlaşması sonuçları, nedeni, tarafları, tarihi ve önemi nedir? Detaylarda yazımızın yanıtını bulabilirsiniz.