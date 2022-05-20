Kadeş Antlaşması Maddeleri - Kadeş Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Kadeş Antlaşması Kimler Arasında Yapılmıştır?

Hititler ve Mısırlılar arasında olan bu antlaşması sırasında çıkan isyan ile Muvattalli öldürülmüş, onun yerine geçen 3. Hattuşili tarafından anlaşma imzalanmıştır. BU anlaşma dünya tarihinde, eşitli ilkesi taşıması açısından bir ilktir. Çivi yazısı ile yazılmıştır. Gümüş plaklar üzerine Akatça olarak yazılması ve kralın mührü ile birlikte kraliçe mührünün yer aldığı bilinmektedir. O zamanlarda kadına verilen değeri gözler önüne seren bir durum olarak kabul edilir.