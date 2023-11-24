Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
11:42
Kadın Destek Uygulaması (KADES) nedir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl indirilir? ?
Kadın Destek Uygulaması (KADES) nedir? Kades kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. Peki, Kadın Destek Uygulaması (KADES) nasıl indirilir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl kullanılır? İşte, detayları...