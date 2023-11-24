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Haberler Fotohaber Kadın Destek Uygulaması (KADES) nedir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl indirilir? ?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 11:42

Kadın Destek Uygulaması (KADES) nedir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl indirilir? ?

Kadın Destek Uygulaması (KADES) nedir? Kades kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. Peki, Kadın Destek Uygulaması (KADES) nasıl indirilir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl kullanılır? İşte, detayları...

Kadın Destek Uygulaması KADES nedir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl indirilir? ?

Eşinden veya başka kişi yada kişilerden şiddet gören yada şiddete maruz kalma ihtimali öne çıkan kadınlar için kullanılan uygulama birçok kadına yardımcı oluyor. Sadece kendiniz için değil şiddet maduru başka bir kadın gördüğünüzde de bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Peki, KADES nasıl aktif edilir? KADES kaç dakikada gelir?

Kadın Destek Uygulaması KADES nedir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl indirilir? ?

KADES NEDİR NE İŞE YARAR?

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

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Kadın Destek Uygulaması KADES nedir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl indirilir? ?

KADES NASIL AKTİF EDİLİR?

KADES uygulamasını kullanabilmek için mutlaka telefonlara bu uygulamanın indirilmesi gerekilir. Google Play Store ve Apple Store'dan indirmek mümkündür. TC kimlik numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirilebilir.

KADES UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kadın Destek Uygulaması KADES nedir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl indirilir? ?

KADES KAÇ DAKİKADA GELİR?

Bir panik butonu gibi çalışan bu uygulamayı (KADES) bugüne kadar indiren kişi sayısı 620 bin 829'dur, inancım odur ki, biz en yakın zamanda, bu hafta vesilesi ile bu rakamı 1 milyona çıkaralım. KADES'e gelen ihbar sayısı azımsanmayacak derecededir. 48 bin 686 ihbar gelmiştir. Bu ihbarlara varış süresi 4-5 dakikadır.

Kadın Destek Uygulaması KADES nedir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl indirilir? ?

KADES ÇALIŞMIYORSA NE YAPMALIYIM?

Kades için uyarı!

Eğer evlenip ayrıldıysanız ve yeni bir soy isim kullanıyorsanız uygulamada bunu düzenlemeniz gerekiyor! Yoksa çalışmayabilir!


KADESİ KİMLER İNDİREBİLİR?

Eşinden veya başka kişi yada kişilerden şiddet gören yada şiddete maruz kalma ihtimali öne çıkan kadınlar, Akıllı Telefon üzerinden hızlıca ihbar yapmak üzere "Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES)'ne ulaşabilmesi mümkündür.

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