Kadın Destek Uygulaması (KADES) nedir? KADES kaç dakikada gelir, nasıl indirilir? ?

KADES KAÇ DAKİKADA GELİR?

Bir panik butonu gibi çalışan bu uygulamayı (KADES) bugüne kadar indiren kişi sayısı 620 bin 829'dur, inancım odur ki, biz en yakın zamanda, bu hafta vesilesi ile bu rakamı 1 milyona çıkaralım. KADES'e gelen ihbar sayısı azımsanmayacak derecededir. 48 bin 686 ihbar gelmiştir. Bu ihbarlara varış süresi 4-5 dakikadır.

