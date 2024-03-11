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Haberler Fotohaber KADİR GECESİ 2024: Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 15:25

KADİR GECESİ 2024: Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

Peygamber Efendimizin bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirdiği, duaların kabul olduğu, günahların bağışlandığı Kadir Gecesi Ramazan ayına girmemiz ile birlikte gündeme geldi. İslam alemi için büyük önem arz eden Ramazan ayı geldi çattı, farz ibadetlerden olan oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanlar Kadir Gecesi'nde dualar etmek, ibadetlerini gerçekleştirmek ve sevaplar kazanmak adına "Kadir Gecesi ne zaman?" aramalarına başladı. Peki, Kadir Gecesi hangi tarihte idrak edilecek, anlamı ve önemi nedir?

KADİR GECESİ 2024: Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

İslam aleminde oldukça büyük bir öneme sahip olan Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilir. Bu gece Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Peki, Kadir Gecesi'nde neler yaşandı? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilen detaylar

KADİR GECESİ 2024: Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2024 Kadir Gecesi Tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma

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KADİR GECESİ 2024: Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilmiştir.

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

KADİR GECESİ 2024: Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

KADİR GECESİ 2024: Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, "…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir." (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır.

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