KADİR GECESİ 2024: Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek, anlam ve önemi nedir?

Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
15:25
Peygamber Efendimizin bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirdiği, duaların kabul olduğu, günahların bağışlandığı Kadir Gecesi Ramazan ayına girmemiz ile birlikte gündeme geldi. İslam alemi için büyük önem arz eden Ramazan ayı geldi çattı, farz ibadetlerden olan oruç ibadetini gerçekleştiren Müslümanlar Kadir Gecesi'nde dualar etmek, ibadetlerini gerçekleştirmek ve sevaplar kazanmak adına "Kadir Gecesi ne zaman?" aramalarına başladı. Peki, Kadir Gecesi hangi tarihte idrak edilecek, anlamı ve önemi nedir?