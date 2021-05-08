Kadir Gecesi mesajları 2021: Bugün bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi! Resimli Kadir Gecesi mesajları ve Kısa, Uzun, Dualı Kandil mesajları

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..