CUMA ÖZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 || Resimli, dualı, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve dini sözler

KADİR GECESİ MESAJLARI 2024

Kadir Gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en içten kandil mesajları sayfamızda yer alıyor. Yazılı ya da resimli olarak Kadir Gecesi mesajı seçeneklerini indirip, Whatsapp, Facebook ya da SMS olarak gönderebilirsiniz.

Kadir Gecesi Mesajları 1 - Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle…

Kadir Gecesi Mesajları 2 - Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.