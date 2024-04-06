Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CUMA ÖZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 || Resimli, dualı, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve dini sözler
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:32 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:32

CUMA ÖZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 || Resimli, dualı, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve dini sözler

Ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılan Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile bugünün anlam ve önemi vurgulayan mesajlar sosyal ağlarda dolaşıma girdi. ''Kadir Geceniz Mübarek Olsun'' yazılı en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri bu mübarek gecede yakınlarla paylaşılıyor. 2024 Kandil mesajları yeni, farklı, en güzel seçenekleri ile sabah.com.tr'de. İşte, Kadir Gecesi özel Kandil mesajı ve en güzel kandil mesajları!

CUMA ÖZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 || Resimli, dualı, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve dini sözler

Kadir Gecesi mesajları 2024: Kadir Gecesi bugün iftar ardından sahur vaktine kadar idrak edilecek. Müslümanların geçmiş günahlarının bağışlandığı bu gecede eller semaya açılacak ve içtenlikle yüce Allah'ın mağfiretine sığınılacak. Bugünün anlam ve önemini hatırlatan Kadir Gecesi mesajları ile güzel temenniler paylaşılacak. Resimli, ayetli, hadisli Kadir Gecesi mesajları ve sözleri ile bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin manevi atmosferini yakalayabilirsiniz. İşte Kadir Geceniz mübarek olsun mesajı ve resimli, uzun kısa onlarca kandil mesajları seçenekleri sabah.com.tr'de.

CUMA ÖZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 || Resimli, dualı, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve dini sözler

KADİR GECESİ MESAJLARI 2024

Kadir Gecesi için sevdiklerinize gönderebileceğiniz en içten kandil mesajları sayfamızda yer alıyor. Yazılı ya da resimli olarak Kadir Gecesi mesajı seçeneklerini indirip, Whatsapp, Facebook ya da SMS olarak gönderebilirsiniz.

Kadir Gecesi Mesajları 1 - Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle…

Kadir Gecesi Mesajları 2 - Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CUMA ÖZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 || Resimli, dualı, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve dini sözler

Kadir Gecesi Mesajları 4 - Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 5 - Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

CUMA ÖZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 || Resimli, dualı, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve dini sözler

Kadir Gecesi Mesajları 6 - Bugün ettiğiniz bütün duаlаr göklere yükselip, tek tek kаbul olup üzerinize sаğаnаk gibi yаğsın inşаllаh. Kаdir Geceniz mübаrek olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 7 - O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

CUMA ÖZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 2024 || Resimli, dualı, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve dini sözler

Kadir Gecesi Mesajları 8 - Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi Mesajları 9 - Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

SON DAKİKA