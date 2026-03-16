Haberler Fotohaber KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi'ne özel mesajlar
Giriş Tarihi: 16.03.2026 10:12

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi'ne özel mesajlar

İslam dünyası için büyük anlam taşıyan Kadir Gecesi yaklaşırken, sevdiklerine anlamlı sözler göndermek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Bu özel gecede paylaşılan mesajlar, dualar ve hadisli sözler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yoğun ilgi görüyor. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz "Kadir Geceniz Mübarek olsun" sözleri bu mübarek gecenin manevi atmosferini yansıtıyor.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi’ne özel mesajlar

Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul edilen bu gecede yakınlarına iyi dileklerini iletmek isteyenler, resimli, dualı ve hadisli Kadir Gecesi mesajları arayışına yöneliyor. Sosyal medya ve mesajlaşma platformlarında paylaşılan sözler, gecenin manevi önemini yansıtan ifadeler içeriyor. "Kadir Geceniz Mübarek olsun" mesajları, bu mübarek gecede sevdiklerinizle paylaşılabilecek anlamlı sözler arasında yer alıyor.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi’ne özel mesajlar

KADİR GECESİ MESAJLARI 2026

İslam alemi Kadir Gecesi mesajı ve sözleri ile sosyal medya, WhatsApp ve SMS üzerinden paylaşımlara başladı. İşte, en güzel kandil mesajları:

Kadir Gecesi Mesajları 1 - Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle…

Kadir Gecesi Mesajları 2 - Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi’ne özel mesajlar

Kadir Gecesi Mesajları 3 - Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.

Kadir Gecesi Mesajları 4 - Rabbim tüm günahlarımızı affet bizleri bu gece de bağışlanan kullarından eyle. Kadir geceniz mübarek olsun.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi’ne özel mesajlar

Kadir Gecesi Mesajları 5 - Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.

Kadir Gecesi Mesajları 6 - Bugün ettiğiniz bütün duаlаr göklere yükselip, tek tek kаbul olup üzerinize sаğаnаk gibi yаğsın inşаllаh. Kаdir Geceniz mübarek olsun.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi’ne özel mesajlar

Kadir Gecesi Mesajları 7 - O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Kadir Gecesi Mesajları 8 - Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi’ne özel mesajlar

Kadir Gecesi Mesajları 9 - Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

Kadir Gecesi Mesajları 10 - Ey Çaresizlerin çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi! Hayırlı Kandiller.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi’ne özel mesajlar

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Ey Çaresizlerin çaresi ve ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affetyle Ya Rabbi! Hayırlı Kandiller.

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur'an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun!

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi’ne özel mesajlar
  • Allahım! Bizleri kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle. Hayırlı Kandiller.
  • Allah'ım! Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi; Ömrümüzüde bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salihler zümresiyle haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun.
KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi’ne özel mesajlar

Kadir gecesi'nin sabahında, hepimizin günahlardan temizlenmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş kullardan olmamız duasıyla hayırlı kandiller.

Ben Fakir, Sen Rahim Ben Çaresiz, Sen Ehad Ben Ölü, Sen Hayy Ben Muhtaç, Sen Samed Adın Baki, Adın Rezzak Bizi Sensiz bırakma Yarabbi! (Amin) Hayırlı Kandiller.

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, Resimli Mübarek Kadir Gecesi’ne özel mesajlar

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir geceniz mübarek olsun!

