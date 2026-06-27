Kadir İnanır cenaze töreni programı: Usta oyuncu Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?

Kadir İnanır için düzenlenecek cenaze töreninin tarih ve saati belli oldu. Usta oyuncu için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze programına ilişkin saat bilgisi ailesi ve yetkililer tarafından paylaşıldı.