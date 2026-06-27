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Kadir İnanır cenaze töreni programı: Usta oyuncu Kadir İnanır'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?
Giriş Tarihi: 27.06.2026 08:08
Kadir İnanır cenaze töreni programı: Usta oyuncu Kadir İnanır'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?
Kadir İnanır'ın vefatının ardından cenaze töreni programı da netlik kazandı. Usta oyuncunun cenaze töreni için yapılacak anma programı, cenaze namazının kılınacağı yer ve defin işleminin gerçekleştirileceği mezarlık sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Sanat camiasını yasa boğan acı kaybın ardından son yolculuğa ilişkin resmi bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Kadir İnanır'ın cenaze programı, ailesi ve yetkililer tarafından duyuruldu.