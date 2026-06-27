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Haberler Fotohaber Kadir İnanır cenaze töreni programı: Usta oyuncu Kadir İnanır'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?
Giriş Tarihi: 27.06.2026 08:08

Kadir İnanır cenaze töreni programı: Usta oyuncu Kadir İnanır'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?

Kadir İnanır'ın vefatının ardından cenaze töreni programı da netlik kazandı. Usta oyuncunun cenaze töreni için yapılacak anma programı, cenaze namazının kılınacağı yer ve defin işleminin gerçekleştirileceği mezarlık sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Sanat camiasını yasa boğan acı kaybın ardından son yolculuğa ilişkin resmi bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Kadir İnanır'ın cenaze programı, ailesi ve yetkililer tarafından duyuruldu.

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Kadir İnanır cenaze töreni programı: Usta oyuncu Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?

Kadir İnanır için düzenlenecek cenaze töreninin tarih ve saati belli oldu. Usta oyuncu için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından cenaze namazı kılınarak son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze programına ilişkin saat bilgisi ailesi ve yetkililer tarafından paylaşıldı.

Kadir İnanır cenaze töreni programı: Usta oyuncu Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.

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Kadir İnanır cenaze töreni programı: Usta oyuncu Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?

KADİR İNANIR'IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREYE DEFNEDİLECEK?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncu için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni gerçekleştirilecek.

Törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak, Kadir İnanır'ın naaşı ise Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kadir İnanır cenaze töreni programı: Usta oyuncu Kadir İnanır’ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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