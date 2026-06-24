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Giriş Tarihi: 24.06.2026 19:23

Kadir İnanır sağlık durumu nedir, ne oldu? Kadir İnanır Sağlık Durumu Açıklandı!

Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu, kamuoyu ve sevenleri tarafından büyük bir endişe ve hassasiyetle takip ediliyor. Mayıs ayında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi konulmasının ardından entübe edilen 77 yaşındaki usta sanatçının son durumuna dair kritik bir açıklama geldi. İşte "Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, tedaviye yanıt verdi mi?" sorularının cevapları...

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Kadir İnanır sağlık durumu nedir, ne oldu? Kadir İnanır Sağlık Durumu Açıklandı!

Türk sinemasının unutulmaz jönü Kadir İnanır, yaklaşık bir aydır yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Akciğerinde ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle uyutularak entübasyon sürecine alınan usta oyuncunun tedavi gidişatı, doktorları ve yakınları tarafından anlık olarak izleniyor. Usta oyuncu Kadir İnanır sağlık durumu hakkındaki son gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı.

Kadir İnanır sağlık durumu nedir, ne oldu? Kadir İnanır Sağlık Durumu Açıklandı!

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL, TEDAVİYE YANIT VERİYOR MU?

Hürriyet'te yer alan habere göre, usta oyuncunun yakın çevresinden ve hastane kaynaklarından aktardığı bilgilerle 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın klinik tablosunda kritik bir durağanlık hakim. Kaynaklar, usta sanatçının son durumu hakkında şu hayati bilgileri paylaştı:

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Kadir İnanır sağlık durumu nedir, ne oldu? Kadir İnanır Sağlık Durumu Açıklandı!

Son Durum Açıklaması: Kadir İnanır'ın genel sağlık durumu an itibarıyla stabil seyretmektedir. Ancak yoğun bakımda sürdürülen zorlu tedavi sürecinde, usta oyuncunun şimdiye kadar uygulanan tıbbi müdahalelere maalesef olumlu bir yanıt vermediği açıklandı.

Kadir İnanır sağlık durumu nedir, ne oldu? Kadir İnanır Sağlık Durumu Açıklandı!

TÜM BU SÜREÇTE NELER OLMUŞTU?

Yeşilçam'ın usta ismi ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 77 yaşındaki ünlü oyuncuya zatürre teşhisi konulmuştu. Tedavisi yoğun bakımda süren usta sanatçı 21 Mayıs 2026 tarihinde entübe edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, 'Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.' dedi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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