Kadir İnanır sağlık durumu nedir, ne oldu? Kadir İnanır Sağlık Durumu Açıklandı!

TÜM BU SÜREÇTE NELER OLMUŞTU?

Yeşilçam'ın usta ismi ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 77 yaşındaki ünlü oyuncuya zatürre teşhisi konulmuştu. Tedavisi yoğun bakımda süren usta sanatçı 21 Mayıs 2026 tarihinde entübe edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, 'Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.' dedi.