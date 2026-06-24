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Kadir İnanır sağlık durumu nedir, ne oldu? Kadir İnanır Sağlık Durumu Açıklandı!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 19:23
Kadir İnanır sağlık durumu nedir, ne oldu? Kadir İnanır Sağlık Durumu Açıklandı!
Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu, kamuoyu ve sevenleri tarafından büyük bir endişe ve hassasiyetle takip ediliyor. Mayıs ayında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi konulmasının ardından entübe edilen 77 yaşındaki usta sanatçının son durumuna dair kritik bir açıklama geldi. İşte "Kadir İnanır sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, tedaviye yanıt verdi mi?" sorularının cevapları...