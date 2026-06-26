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Kadir İnanır neden vefat etti, hastalığı neydi? Usta oyuncu Kadir İnanır'dan acı haber...
Giriş Tarihi: 26.06.2026 19:21
Kadir İnanır neden vefat etti, hastalığı neydi? Usta oyuncu Kadir İnanır'dan acı haber...
Türk sinemasının ulu çınarı, unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır için acı haber geldi. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilerek tedavi gören Yeşilçam'ın efsane isminin sağlık durumu araştırılıyor. "Kadir İnanır öldü mü, ne oldu?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...