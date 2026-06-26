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Giriş Tarihi: 26.06.2026 19:21

Kadir İnanır neden vefat etti, hastalığı neydi? Usta oyuncu Kadir İnanır'dan acı haber...

Türk sinemasının ulu çınarı, unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır için acı haber geldi. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilerek tedavi gören Yeşilçam'ın efsane isminin sağlık durumu araştırılıyor. "Kadir İnanır öldü mü, ne oldu?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...

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Kadir İnanır neden vefat etti, hastalığı neydi? Usta oyuncu Kadir İnanır’dan acı haber...

Türk sinemasında "Tatar Ramazan", "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Yılanların Öcü" gibi sayısız başyapıtla milyonların kalbinde taht kuran Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Yeşilçam'ın usta ismi, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyordu. Kadir İnanır sağlık durumu hakkındaki son gelişmeler kamuoyu ile paylaşıldı.

Kadir İnanır neden vefat etti, hastalığı neydi? Usta oyuncu Kadir İnanır’dan acı haber...

USTA OYUNCU KADİR İNANIR ÖLDÜ MÜ?

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan acı haber geldi. 77 yaşındaki efsane oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadir İnanır bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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Kadir İnanır neden vefat etti, hastalığı neydi? Usta oyuncu Kadir İnanır’dan acı haber...

KADİR İNANIR NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti. Uzun süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden ve hayranlarının yakından takip ettiği 77 yaşındaki sanatçıya yapılan ilk tetkiklerin ardından zatürre (pnomöni) teşhisi konulmuştu.

Hastanede tıbbi tedavisi titizlikle devam eden usta oyuncu, sağlık durumunda yaşanan kritik gelişmeler üzerine entübe edilmişti.

Kadir İnanır neden vefat etti, hastalığı neydi? Usta oyuncu Kadir İnanır’dan acı haber...

Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, 'Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız.' demişti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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