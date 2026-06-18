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Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 09:23

Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD verileri paylaştı!

Kahramanmaraş güne deprem haberiyle uyandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre Kahramanmaraş'taki sarsıntının detayları netleşti. Peki depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD verileri paylaştı!

Son dakika deprem haberi! Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğü, merkez üssü hakkında detaylar; açıklanan veriler ile netleşti.

Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD verileri paylaştı!

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk verilere göre, Kahramanmaraş'ta yaşanan sarsıntının merkez üssü ve şiddeti belirlendi.

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Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD verileri paylaştı!

AFAD KAHRAMANMARAŞ SON DEPREM LİSTESİ

AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Kahramanmaraş'ta gerçekleşen sarsıntının listesi şu şekildedir:
  • Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş)
  • Büyüklük: 3.5 (Ml)
  • Derinlik: 6.93 km
  • Saat: 08:56:20 TSİ
  • Tarih:2026-06-18
  • Enlem:37.33222 N
  • Boylam:36.79222 E
Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD verileri paylaştı!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık takip sistemleri kritik öneme sahip. Vatandaşlar, "Son depremler" araması yaparak kurumların resmi web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden en doğru verilere ulaşabilirler.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu? AFAD verileri paylaştı!
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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