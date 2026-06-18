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Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD verileri paylaştı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 09:23
Kahramanmaraş Deprem Son Dakika: Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? AFAD verileri paylaştı!
Kahramanmaraş güne deprem haberiyle uyandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre Kahramanmaraş'taki sarsıntının detayları netleşti. Peki depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...