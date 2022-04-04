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Haberler FotoHaber Kaldırımlar Şiiri Sözleri: Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar Şiiri İncelemesi, Sözleri, Anlamı ve Hikayesi
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:20

Kaldırımlar Şiiri Sözleri: Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar Şiiri İncelemesi, Sözleri, Anlamı ve Hikayesi

Duygular her daim bizleri biz yapan en önemli unsurlardır. Duyguları belirtme yollarından bir tanesi şiir yazmaktır. Şiir yazarak duygularını aktaran kişiler de şairlerdir. Türk edebiyatının en önemli şairlerinden bir tanesi şüphesiz Necip Fazıl Kısakürek'tir. Bu değerli şairin en önemli eserlerinden bir tanesi de Kaldırımlar şiiri olarak karşımıza çıkar. 3 farklı bölümden oluşan Kaldırımlar şiirinin anlamı ve incelenmesi okumak da şiir severlerin oldukça hoşuna gidecektir. İşte Kaldırımlar şiiri anlamı, tahlili ve incelemesi...

Kaldırımlar Şiiri Sözleri: Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar Şiiri İncelemesi, Sözleri, Anlamı ve Hikayesi

Kaldırımlar şiiri; Necip Fazıl Kısakürek'in yazmış olduğu, 8 kıtadan oluşan bir şiirdir. Bu şiirde sokaklarda yürüyen yalnız bir adam ve onun psikolojisi anlatılmaktadır. Genel olarak yalnızlık teması işlenilen bu şiir dörtlüklerden oluşmaktadır. İşte Necip Fazıl Kısakürek'in Kaldırımlar şiiri sözleri, incelemesi ve anlamı...

Kaldırımlar Şiiri Sözleri: Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar Şiiri İncelemesi, Sözleri, Anlamı ve Hikayesi

Kaldırımlar Şiiri Sözleri

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;

Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.

Yolumun karanlığa saplanan noktasında,

Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;

Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.

İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;

Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

İçimde damla damla bir korku birikiyor;

Sanıyorum, her köşe başını sarmış devler…

Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor;

Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;

Kaldırımlar, içimde yaşanmış bir insandır.

Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;

Ben bu kaldırımların emzirdiği bir çocuğum!

Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;

Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim yol gitsin;

İki yanımda aksın bir sel gibi fenerler.

Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;

Yolumun zafer tâkı, gölgeden taş kemerler.

Ne sabahı göreyim, ne de sabah görüneyim;

Gündüzler sana kalsın, verin karanlıkları!

Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim;

Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;

Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.

Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir uykuya,

Ölse, kaldırımların karasevdalı eşi…

Necip Fazıl Kısakürek

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Kaldırımlar Şiiri Sözleri: Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar Şiiri İncelemesi, Sözleri, Anlamı ve Hikayesi

Kaldırım Şiiri Anlamı ve İncelemesi

  • Kaldırımlar şiiri Necip Fazıl Kısakürek'in en bilinen şiirleri arasındadır. Bu şiirde; büyük şehirlerde yaşayan insanın yalnızlığı konusu işlenir. Bu şiir 3 bölümden oluşur. 2. bölümde kişinin ruh ve vicdanının özgürlüğü, 3. bölümde ise gecenin kadına benzemesi işlenir.
Kaldırımlar Şiiri Sözleri: Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar Şiiri İncelemesi, Sözleri, Anlamı ve Hikayesi
  • 1. Kıta: Şair bu kıtada okuyucularına bulunduğu sokaktan bahsediyor. Bu sokakta şair tek başına, korkulu bir şekilde yürür. Yürüyüş çok hızlı değildir. Şairin arkasına bakmadan yürümesinin nedeni korkmasıdır. Şair bu kıtanın son mısrasında bir hayal gördüğünü söyler ve bu kıtada mekan pek değişmez.
  • 2. Kıta: Bu kıtada mekan tasviri yapılmaya devam edilir. Anlatım trajedi olarak bilinen tiyatro türünü hatırlatır. Trajedide 3 birlik kuralı bulunur; zaman, mekan ve olay. Bu kıtada zaman gece, mekan sabittir. Şairin amacı da okuyucu en iyi şekilde etkilemektir. Şiir aslında yalnızlık, korku ve ölüm kavramları üzerine kuruludur.
  • 3. Kıta: Şair bu kıtada korku kavramını bir sıvı olarak niteler. Korkunun damla damla biriktiğini söyler bu da trajedi duygusunu güçlendirir. Bazı evhamlara giren şair her sokak başında yolunu devlerin kestiğini sanar. Evler bu dekorun en korkunç öğelerindendir. Perdeleri açık olan evleri gözleri çıkarılmış âmâ kişilere benzetir. bu olay, şiire bir korku verir. Şair evleri kişileştirir.
Kaldırımlar Şiiri Sözleri: Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar Şiiri İncelemesi, Sözleri, Anlamı ve Hikayesi
  • 4. Kıta: Bu kıtada kaldırımların şiire göre anlamları verilir. Kaldırımlar anneye benzetilir ve yalnız yaşayan kişilerin yoldaşı olarak adlandırılır. Kaldırımlar şaire göre her şeyin anlatılabileceği bir araçtır.
  • 5. Kıta: Şari yürümeye devam eder. Burada bulunan " yumuşacık bir kucak" ifadesi huzuru ve saadeti sembolize eder. Kaldırımlar bu kıtada yine kişileşmiştir. Bu kıtada şair korkularına rağmen sabahın olmasını istemez. Karanlık sokakta yolculuğunun bitmesini istemesi hayal kurmaya devam etmek istediğini gösterir.
Kaldırımlar Şiiri Sözleri: Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar Şiiri İncelemesi, Sözleri, Anlamı ve Hikayesi
  • 6. Kıta: Bu kıtada okuyucu yürüyüşün hızlandığını hisseder. Çıkan "tak tak" sesi hızlı gitmenin sonucudur. Burad bulunan köpek, trajedi unsurunu destekler niteliktedir. Köpeğin aç olması korkuyu arttırır. Bu sokak köpeğü de şair gibi yalnızdır. Şair yolda görmüş olduğu kemerleri zafer tâkına benzetir.
  • 7. Kıta: Bu kıtada da telaşlı bir hal bulunur. Şair geceye özgü hayallerinin devamı için gündüzü istemediğini belirtir. Şair yanlızlığı benimsemiştir. Şair bir hasta gibi dert çeker ancak onun tek ilacı karanlıklar ve gecelerdir.
  • 8. Kıta: Burada yarım kalmış bir şart cümlesi bulunur ve tamamlanması okuyucuya bırakılmıştır. Son iki mısrada şair sokaklarda ölme arzusunu belirtir. Şair sokaklara olan sevgisini "kara sevda" olarak belirtir.
Kaldırımlar Şiiri Sözleri: Necip Fazıl Kısakürek Kaldırımlar Şiiri İncelemesi, Sözleri, Anlamı ve Hikayesi

Kaldırımlar Şiiri Biçim İncelemesi

  • Nazım birimi: Dörtlük
  • Ölçüsü: 7+7=14'lük hece ölçüsü kullanılmış.
  • Ahenk unsurları: Kafiye ve rediflerde ahenk sağlanmış.
  • Dili: Sade, anlaşılır bir dil tercih edilmiş.
  • Teması: Yalnızlık
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