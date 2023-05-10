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Haberler Fotohaber KAMU İŞÇİSİ kimleri kapsıyor, öğretmenler ve doktorlar dahil mi? Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir? 700 bin işçiye yüzde 45 zammı yapıldı!
Giriş Tarihi: 10.05.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 11:41

KAMU İŞÇİSİ kimleri kapsıyor, öğretmenler ve doktorlar dahil mi? Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir? 700 bin işçiye yüzde 45 zammı yapıldı!

700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları ile son buluyor. Öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu işçisi zammı hakkında net açıklamalarda bulundu. Bu noktada, "Kamu işçisi kimleri kapsıyor, kamu işçileri kimlerdir?" sorusu yanıt aramakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve TÜHİS'in katılımıyla kamu işçisine zam ne kadar olacak sorusuna uzun süredir yanıt arıyordu. Peki, kamu işçisi nedir, kime denir? Kamu işçisi kimleri kapsıyor? İşte detaylar

Kamu işçisi kimleri kapsıyor, doktorlar ve öğretmenler dahil mi? 700 bin işçiye yüzde 45 zammı yapıldı! Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir?

Kamu işçisi kimlere denir, kimleri kapsıyor sorusu yanıt aramakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçisine zam pazarlığının 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 11.30'da açıklayacak. Böylece 700 bin işçinin zammı belli olacak. Vatandaşlar, "Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir?" sorusunu yöneltiyor. Peki, kamu işçisi kimleri kapsıyor? İşte detaylar

Kamu işçisi kimleri kapsıyor, doktorlar ve öğretmenler dahil mi? 700 bin işçiye yüzde 45 zammı yapıldı! Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir?

KAMU İŞÇİLERİ KİMLERDİR?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamakta.

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Kamu işçisi kimleri kapsıyor, doktorlar ve öğretmenler dahil mi? 700 bin işçiye yüzde 45 zammı yapıldı! Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir?

Tüm kamu hizmeti görevlilerini "memur" kavramı altında yer almakta. Her kamu görevlisi, memur değildir. Kamu görevlilerinin memur sayılabilmesi için, 657 sayılı yasanın 1'inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak suretiyle asli ve sürekli olarak görev yapması ve atama ile göreve getirilmiş olması gerekir.

Kamu işçisi kimleri kapsıyor, doktorlar ve öğretmenler dahil mi? 700 bin işçiye yüzde 45 zammı yapıldı! Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir?

KAMU İŞÇİSİ KİMLERİ KAPSAR?

657 Sayılı Kanun'a tabi olan memur personeli; 2914 sayılı YÖK Personel Kanunu'na tabi ÖĞRETİM ELEMENLARINI, 2802 Sayılı Kanun'a tabi HAKİM VE SAVCILARI, 926 Sayılı Kanun'a tabi ASKERİ PERSONELİ, 399 Sayılı Kararname'ye tabi KADROLU ve SÖZLEŞMELİ personeli, sözleşmeli çalışan ÖĞRETMENLERİ ve SAĞLIK PERSONELİNİ kapsar.

Kamu işçisi kimleri kapsıyor, doktorlar ve öğretmenler dahil mi? 700 bin işçiye yüzde 45 zammı yapıldı! Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir?

Mevzuata göre; 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından 2011 yılından başlamak üzere Devlet memurları için sicil raporu doldurulmayacaktır. Geçmiş yıllara ait sicil raporlarının, 1/1/2011 tarihinden başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

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