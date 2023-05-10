KAMU İŞÇİSİ kimleri kapsıyor, öğretmenler ve doktorlar dahil mi? Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir? 700 bin işçiye yüzde 45 zammı yapıldı!

700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları ile son buluyor. Öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu işçisi zammı hakkında net açıklamalarda bulundu. Bu noktada, "Kamu işçisi kimleri kapsıyor, kamu işçileri kimlerdir?" sorusu yanıt aramakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve TÜHİS'in katılımıyla kamu işçisine zam ne kadar olacak sorusuna uzun süredir yanıt arıyordu. Peki, kamu işçisi nedir, kime denir? Kamu işçisi kimleri kapsıyor? İşte detaylar