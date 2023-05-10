KAMU İŞÇİSİ kimleri kapsıyor, öğretmenler ve doktorlar dahil mi? Kamu işçisi nedir, kimlerdir, kime denir? 700 bin işçiye yüzde 45 zammı yapıldı!

KAMU İŞÇİLERİ KİMLERDİR?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamakta.