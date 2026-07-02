Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kamu İşçisi Zammı 2026 | Temmuz ayı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Son veriyle belli olacak!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:24

Kamu İşçisi Zammı 2026 | Temmuz ayı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Son veriyle belli olacak!

Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında kamu işçisinin yılın ikinci yarısında alacağı ücret artışını belirleyecek Haziran ayı enflasyonu için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile tüm süreç netleşecek. Peki, 2026 Kamu işçisi zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

  • ABONE OL
Kamu İşçisi Zammı 2026 | Temmuz ayı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Son veriyle belli olacak!

Kamu işçisi maaşını doğrudan etkileyecek olan 2026 Temmuz ayı zammı için heyecanlı bekleyiş başladı. 6 aylık enflasyon farkı, açıklanacak Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisiyle kesinleşecek. Böylece kamu işçileri maaş zammı için sorgulamalar ön plana çıktı.

Kamu İşçisi Zammı 2026 | Temmuz ayı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Son veriyle belli olacak!

2026 HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Temmuz zammı hesaplamalarını belirleyecek Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kamu İşçisi Zammı 2026 | Temmuz ayı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Son veriyle belli olacak!

5 AYLIK ORAN CEPTE!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk 5 aylık kümülatif tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yüzde 16,60 olarak açıklandı. Bu veri, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam dengesini doğrudan etkiliyor.
Mevcut 5 aylık hesaplamalara göre memurların şimdiden hak ettiği net enflasyon farkı yüzde 5,05 seviyesine ulaşırken, yüzde 7'lik Temmuz toplu sözleşme payı da eklendiğinde hak edilen toplam oran yüzde 12,41 olarak tescillendi.

Kamu İşçisi Zammı 2026 | Temmuz ayı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Son veriyle belli olacak!

5 AYLIK ORAN CEPTE!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk 5 aylık kümülatif tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yüzde 16,60 olarak açıklandı. Bu veri, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam dengesini doğrudan etkiliyor.

Mevcut 5 aylık hesaplamalara göre memurların şimdiden hak ettiği net enflasyon farkı yüzde 5,05 seviyesine ulaşırken, yüzde 7'lik Temmuz toplu sözleşme payı da eklendiğinde hak edilen toplam oran yüzde 12,41 olarak tescillendi.

Kamu İşçisi Zammı 2026 | Temmuz ayı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Son veriyle belli olacak!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA