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Kamu İşçisi Zammı 2026 | Temmuz ayı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Son veriyle belli olacak!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:24
Kamu İşçisi Zammı 2026 | Temmuz ayı kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? Son veriyle belli olacak!
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında kamu işçisinin yılın ikinci yarısında alacağı ücret artışını belirleyecek Haziran ayı enflasyonu için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile tüm süreç netleşecek. Peki, 2026 Kamu işçisi zammı yüzde kaç olacak? İşte detaylar…