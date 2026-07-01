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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:45
KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?
Kamu kurumları, ihtiyaç duydukları kadrolar için yeni personel alım ilanlarını yayımlamayı sürdürüyor. Başvuruların bir kısmı KPSS puanıyla yapılırken, bazı kadrolarda ise sınav şartı aranmıyor. Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, TÜBİTAK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı farklı pozisyonlar için personel alımı duyurularını yayımladı.