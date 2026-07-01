KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?

Kamu kurum ve kuruluşları, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapmaya devam ediyor. Başvuru ilanları, KPSS'li ve KPSS şartı aranmayan kadrolar için Resmî Gazete ile kurumların resmî internet adreslerinde adayların erişimine sunuluyor.