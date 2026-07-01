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Haberler Fotohaber KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:45

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?

Kamu kurumları, ihtiyaç duydukları kadrolar için yeni personel alım ilanlarını yayımlamayı sürdürüyor. Başvuruların bir kısmı KPSS puanıyla yapılırken, bazı kadrolarda ise sınav şartı aranmıyor. Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, TÜBİTAK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı farklı pozisyonlar için personel alımı duyurularını yayımladı.

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?

Kamu kurum ve kuruluşları, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapmaya devam ediyor. Başvuru ilanları, KPSS'li ve KPSS şartı aranmayan kadrolar için Resmî Gazete ile kurumların resmî internet adreslerinde adayların erişimine sunuluyor.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 72 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 19 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 3 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlayabilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Başvurular 26 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 12 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Yerleştirmeler, sözlü sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirecek. Başvurular 10 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar, 2024 KPSS P3 puanı doğrultusunda yapılacak ön değerlendirmenin ardından sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Kamu memur alımı ne zaman, hangi branşlarda alım var?

TUBİTAK 170 PERSONEL ALIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK personel alımı için başvurular 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek. Başvurular, TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#KAMU PERSONEL ALIMI

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