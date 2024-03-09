Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
10:29
Kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı
Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar oruçluyken dikkat edilmesi gerekenleri araştırıyor. İslam'ın şartlarından biri olan nefsi terbiye etmek, vücudu zinde tutmak, yeme içme eylemlerine son vermek ve günahlardan sakınma eylemlerini barındıran oruç ibadetinin gerekliliklerini yerine getirirken ibadetlerini zarara sokmamak adına sorgulanmalara başladı. Peki, kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı