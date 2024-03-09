Kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Oruçluyken Kan Verilir Mi?

Oruçlu olunduğu süre içerisinde kan vermek orucu bozmayan durumlar olarak kabul edilse de bu görüş içerisinde iki zıt görüş yer alır. Bu zıt görüşe neden olan durum ise hacamattır. Bir görüşe göre hacamat yapan kişinin ve hacamatı yaptıran kişinin vücuttan kan alması ve aldırması peygamber efendimiz tarafından orucu bozan bir durum olarak ifade edilmiştir. Diğer bir görüşte ise peygamber efendimizin oruçlu olduğu süre içinde hacamat yaptırdığı rivayetler arasındadır. Bu rivayet, Buhari, Savm, 32; Ebü Davüd, Savm, 29'da yer almaktadır.