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Haberler Fotohaber Kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 10:29

Kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar oruçluyken dikkat edilmesi gerekenleri araştırıyor. İslam'ın şartlarından biri olan nefsi terbiye etmek, vücudu zinde tutmak, yeme içme eylemlerine son vermek ve günahlardan sakınma eylemlerini barındıran oruç ibadetinin gerekliliklerini yerine getirirken ibadetlerini zarara sokmamak adına sorgulanmalara başladı. Peki, kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunuyor. Bu hususları araştıran Müslümanlar ibadetlerini zarara sokacak hal ve durumlardan kaçınmaya çalışıyor. Kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? İşte, detaylar

Kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

KAN ALDIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

"Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır:

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Kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), 'Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.' (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Oruçluyken Kan Verilir Mi?

Oruçlu olunduğu süre içerisinde kan vermek orucu bozmayan durumlar olarak kabul edilse de bu görüş içerisinde iki zıt görüş yer alır. Bu zıt görüşe neden olan durum ise hacamattır. Bir görüşe göre hacamat yapan kişinin ve hacamatı yaptıran kişinin vücuttan kan alması ve aldırması peygamber efendimiz tarafından orucu bozan bir durum olarak ifade edilmiştir. Diğer bir görüşte ise peygamber efendimizin oruçlu olduğu süre içinde hacamat yaptırdığı rivayetler arasındadır. Bu rivayet, Buhari, Savm, 32; Ebü Davüd, Savm, 29'da yer almaktadır.

Kan aldırma orucu bozar mı, oruçluyken kan aldırılır mı? Diyanet ile merak edilen sorunun yanıtı

Kan Almak Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayı içerisinde oruçlu iken kan vermenin orucu bozmadığı ifade edilirken kişiler kan almanın orucu bozup bozmadığını da merak etmektedir. Merak edilen vücuda kan almak orucu bozar mı sorusunun cevabı ise evettir. Vücuda kan almak diyanet tarafından da besin alma olarak değerlendirildiği için orucu bozan durumlar olarak kabul edilir.

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