Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

KANADA VE FAS SON 16'YA NASIL YÜKSELDİ?

Kanada, son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Fas ise Hollanda ile oynadığı karşılaşmada normal sürede eşitliği bozamasa da penaltı atışları sonucunda rakibine üstünlük kurarak tur atladı.