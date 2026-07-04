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Giriş Tarihi: 04.07.2026 08:50

Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen Kanada ile Fas, çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Kanada- Fas maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…

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Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunu başarıyla geçen Kanada ve Fas, son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesi, ABD'nin Houston kentinde bulunan Houston Stadyumu'nda yapılacak.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak kritik karşılaşmada kazanan ekip, adını Dünya Kupası'nda çeyrek finale yazdıracak.

Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

KANADA- FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanada ile Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

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Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

KANADA- FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Kanada- Fas mücadelesi, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

KANADA VE FAS SON 16'YA NASIL YÜKSELDİ?

Kanada, son 32 turunda Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Fas ise Hollanda ile oynadığı karşılaşmada normal sürede eşitliği bozamasa da penaltı atışları sonucunda rakibine üstünlük kurarak tur atladı.

Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu

KANADA - FAS MAÇININ GALİBİ KİMLE OYNAYACAK?

Kanada- Fas eşleşmesinde turu geçen takım, Dünya Kupası çeyrek finalinde Paraguay- Fransa maçının kazananıyla karşılaşacak.

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