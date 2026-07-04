Haberler
Fotohaber
Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu
Giriş Tarihi: 04.07.2026 08:50
Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FİFA Dünya Kupası son 16 turu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen Kanada ile Fas, çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Kanada- Fas maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Kanada- Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…