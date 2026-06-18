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Kanada-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 23:19
Kanada-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu heyecanı Kanada ile Katar arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Vancouver'da sahne alacak iki ekip, gruptaki kritik karşılaşmada galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Kanada-Katar maçının yayın saati, kanalı ve canlı izleme detaylarını araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair öne çıkan bilgiler ve muhtemel kadrolar...