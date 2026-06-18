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Giriş Tarihi: 18.06.2026 23:19

Kanada-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu heyecanı Kanada ile Katar arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Vancouver'da sahne alacak iki ekip, gruptaki kritik karşılaşmada galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Kanada-Katar maçının yayın saati, kanalı ve canlı izleme detaylarını araştırıyor. İşte karşılaşmaya dair öne çıkan bilgiler ve muhtemel kadrolar...

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Kanada-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu heyecanı Kanada ile Katar arasında oynanacak karşılaşmayla sürüyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, gruptaki kritik mücadelede Katar karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanal bilgilerini merak ederken, karşılaşmaya ilişkin detaylar da araştırılıyor. İşte Kanada-Katar maçına dair son bilgiler...

Kanada-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

KANADA-KATAR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada - Katar karşılaşması BC Place Vancouver Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye saatiyle 01.00'de başlayacak

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Kanada-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

KANADA-KATAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 üzerinden canlı izlenebilecek.

Kanada-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Kanada-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maç yayın kanalı!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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