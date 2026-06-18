Kanada-Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu heyecanı Kanada ile Katar arasında oynanacak karşılaşmayla sürüyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, gruptaki kritik mücadelede Katar karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanal bilgilerini merak ederken, karşılaşmaya ilişkin detaylar da araştırılıyor. İşte Kanada-Katar maçına dair son bilgiler...