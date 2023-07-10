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Haberler Fotohaber Kanal D Veda Mektubu 18. Bölüm full izle ekranı ile yayında! Veda Mektubu son bölüm TEK PARÇA izle kesintisiz
Giriş Tarihi: 10.07.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 19:15

Kanal D Veda Mektubu 18. Bölüm full izle ekranı ile yayında! Veda Mektubu son bölüm TEK PARÇA izle kesintisiz

Veda Mektubu 18. Bölüm izle araştırılıyor. Her hafta pazartesi günleri ekrana gelen yapımın yeni bölümünde heyecanın dozu had safhaya çıkıyor. Veda Mektubu son bölüm izle tek parça seçenekleriyle araştırılıyor. Başrollerinde Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay, Bennu Yıldırımların yer aldığı yapımın yeni bölümünde Mehmet, Barış'ın kaldığı yere gider ve gördükleri karşısında adeta şok olur. Barış'ın Aslı'ya nasıl takıntılı olduğunu anlayan Mehmet, şaşkınlığını gizleyemez. İşte, Kanal D dizi Veda Mektubu 18. Bölüm izle full HD…

Kanal D Veda Mektubu 18. Bölüm full izle ekranı ile yayında! Veda Mektubu son bölüm TEK PARÇA izle kesintisiz

Veda Mektubu 18. Bölüm full izle ekranı araştırılıyor. Bu hafta Seher, Ziya'nın fenalaştığını duyunca dayanamayıp yanına gitmek istiyor ancak Nevzat planladıkları her şeyin ortaya çıkacağını söyleyerek onu durdurur. Diğer taraftan Mehmet Barış'ı öğrenir ve onu öldüreceğini söyler. Veda Mektubu 18. Bölüm tek parça izle ile Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. İşte, Veda Mektubu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

Kanal D Veda Mektubu 18. Bölüm full izle ekranı ile yayında! Veda Mektubu son bölüm TEK PARÇA izle kesintisiz

VEDA MEKTUBU İZLE

10Temmuz tarihli son bölüm için:

VEDA MEKTUBU 18. BÖLÜM FULL İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Kanal D Veda Mektubu 18. Bölüm full izle ekranı ile yayında! Veda Mektubu son bölüm TEK PARÇA izle kesintisiz

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ziya katıldığı etkinlikte fenalaşıyor ve hastanelik oluyor. Alanur gözyaşları içinde Ziya ile hastaneye gidiyor. Seher, Ziya'nın fenalaştığını duyunca dayanamayıp yanına gitmek istiyor ancak Nevzat planladıkları her şeyin ortaya çıkacağını söyleyerek onu durdurur.

Kanal D Veda Mektubu 18. Bölüm full izle ekranı ile yayında! Veda Mektubu son bölüm TEK PARÇA izle kesintisiz

Diğer taraftan Mehmet Barış'ı öğrenir ve onu öldüreceğini söyler. Peki Mehmet Barış'a ne yapacak? Mehmet, Barış'ın kaldığı yere gider ve gördükleri karşısında adeta şok olur.

Kanal D Veda Mektubu 18. Bölüm full izle ekranı ile yayında! Veda Mektubu son bölüm TEK PARÇA izle kesintisiz

Barış'ın Aslı'ya nasıl takıntılı olduğunu anlayan Mehmet, şaşkınlığını gizleyemez. Öte yandan Ziya, kendisine yapılanların Nevzat tarafından planlandığını öğrenir. Ziya, Seher'in de işin içinde olduğunu anlayınca ondan boşanacağını söyler!

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